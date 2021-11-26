МЕЙНАРД

МЕЙНАРД - пер­вый ка­то­лический епи­скоп Ли­во­нии (с 1186 года).

Про­ис­хо­дил из се­мьи ми­ни­сте­риа­лов Бре­мен­ско­го ар­хи­епи­скоп­ст­ва (по мне­нию М. Хель­ман­на, Н. Ан­гер­ман­на и др.) или из знат­но­го ро­да (по вер­сии Э. Му­гу­ре­ви­ча). До при­бы­тия в Ли­во­нию Мейнард был ка­но­ни­ком от­но­сив­ше­го­ся к Бре­мен­ско­му ар­хи­епи­скоп­ст­ву мо­на­сты­ря августинцев в Зе­ге­бер­ге (ны­не город Бад-Зе­ге­берг, Гер­ма­ния), в зем­лях западных сла­вян, где с 1120-х годов ка­то­лические мо­на­хи во гла­ве с про­по­вед­ни­ком Ви­це­ли­ном ве­ли мис­сио­нер­скую дея­тель­ность. На­став­ни­ком Мейнарда по­сле при­ня­тия по­стри­га мог быть, по мне­нию германского ис­то­ри­ка А. Хау­ка, сам Ви­це­лин.

Пред­по­ло­жи­тель­но вес­ной 1184 года, воз­мож­но уже не в пер­вый раз, Мейнард при­был в устье Западной Дви­ны (Дау­га­вы) на ку­печеском ко­раб­ле. В со­ста­ве по­соль­ст­ва на­хо­ди­лись бре­мен­ские куп­цы, за­ин­те­ре­со­ван­ные в обу­ст­рой­ст­ве фак­то­рий в зем­лях дау­гав­ских ливов. Со­глас­но «Хро­ни­ке Ли­во­нии» Генриха Латвийского (1220-е годы), Мейнард стал осу­ще­ст­в­лять мис­сио­нер­скую дея­тель­ность сре­ди ли­вов по собственной ини­циа­ти­ве. Од­на­ко бо­лее ве­ро­ят­но, что Мейнард по­лу­чил со­гла­сие и бла­го­сло­ве­ние на неё от бре­мен­ско­го ар­хи­епископа Зиг­фри­да I (1180-1184 годы) и па­пы Рим­ско­го Лу­ция III (1181-1185 годы) и имен­но в ка­че­ст­ве по­слан­ни­ка ка­то­лических ие­рар­хов Мейнард на­пра­вил­ся к по­лоц­ко­му кня­зю, по­ли­тические пра­ва ко­то­ро­го на зем­ли дау­гав­ских ли­вов при­зна­ва­лись в ев­ропейских стра­нах. По­лоц­кий князь дал со­гла­сие на про­по­ведь ка­то­ли­че­ст­ва в его вла­де­ни­ях на Западной Дви­не (пра­во­слав­ный епи­скоп в По­лоц­ке в тот мо­мент от­сут­ст­во­вал), а так­же на строи­тель­ст­во хра­ма и ка­мен­ных ук­ре­п­ле­ний (пе­ре­хо­ди­ли за­тем в со­вме­ст­ное вла­де­ние ли­вов и бре­мен­ских куп­цов), воз­мож­но, в об­мен на обе­ща­ние по­мо­щи в за­щи­те от уча­стив­ших­ся на­па­де­ний ли­тов­цев, пе­ре­дан­ное Мейнардом от его ду­хов­ных сень­о­ров. Под руководством Мейнарда близ ук­ре­п­ле­ния ли­вов Ик­скюль по­строе­на де­ревянная цер­ковь. В по­мощь Мейнарду при­сла­ны свя­щен­но­слу­жи­те­ли. Ста­рей­ши­ны ли­вов, жив­ших в ни­зовь­ях Западной Дви­ны и в То­рей­де (Ту­рай­де), при­ня­ли кре­ще­ние. При­быв­шие с острова Гот­ланд мас­те­ра на­ча­ли строи­тель­ст­во ка­мен­ных зам­ков на мес­те Ик­скю­ля и на острове Гольм (Мар­тинь­са­ла; ны­не за­то­п­лен). В 1186 году, при бре­мен­ском ар­хи­епископе Гарт­ви­ге II и па­пе Рим­ском Кли­мен­те III, Мейнард на­зна­чен гла­вой но­во­го Ике­сколь­ско­го епи­скоп­ст­ва «в Ру­те­нии», од­на­ко вско­ре ос­тал­ся без под­держ­ки цер­ков­ных ие­рар­хов (Гарт­виг II в 1190 году бе­жал из Бре­ме­на, а Кли­мент III умер в 1191 году). По­сле за­вер­ше­ния строи­тель­ст­ва зам­ков ли­вы вер­ну­лись в язы­че­ст­во, а Мейнард с со­рат­ни­ка­ми ока­за­лись в изо­ля­ции в зам­ке Ик­скюль. Толь­ко около 1193 года его по­сла­нец - мо­нах Тео­до­рих су­мел до­б­рать­ся до Ри­ма. Па­пой Це­ле­сти­ном III был объ­яв­лен кре­сто­вый по­ход в Ли­во­нию, од­на­ко его уча­ст­ни­ки вы­са­ди­лись и дей­ст­во­ва­ли в 1193-1194 годах на южном по­бе­ре­жье Фин­ско­го залива.

Мейнард ка­но­ни­зи­ро­ван 08.09.1993 года па­пой Рим­ским Ио­ан­ном Пав­лом II. День па­мя­ти Мейнарда в Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 14 ав­гу­ста.

Ис­точники:

Ген­рих Лат­вий­ский. Хро­ни­ка Ли­во­нии / Вве­де­ние, перевод и ком­ментарии С.А. Ан­нин­ско­го. М.; Л., 1938;

Heinrichs Livl ̈an­dische Chronik / Hrsg. L. Arbusow, A. Bauer. Hannover, 1955;

Indrik̦a hronika / Tulkojums Ā. Feldhu̅na, priekšva̅rds un komenta̅ri Ē. Mu­gure̅viča. Rīga, 1993;

Ма­ту­зо­ва В.И., На­за­ро­ва Е.Л. Кре­сто­нос­цы и Русь. Ко­нец XII века - 1270 год: Тек­сты. Пер. Ком­ментарий. М., 2002.

Дополнительная литература:

Hauck A. Kirchengeschichte Deutsch­lands. B.; Lpz., 1904. Tl 4;

Anger­mann N. Meinhard, der Apostel Livlands. Bonn, 1986;

Hellmann M. Bischof Meinhard und die Eigenart der kirchlichen Organization in den baltischen Ländern // Gli Inizi del Cristia­ne­simo in Livonia-Lettonia. Roma, 1989;

Hucker B.U. Die Herkunft des Livenapostels Mein­hard // Studien über die Anfänge der Mission in Livland. Sigmaringen, 1989;

На­за­ро­ва Е.Л. Ре­ги­он За­пад­ной Дви­ны в эпо­ху сме­ны по­ли­ти­че­ско­го влия­ния // Кон­такт­ные зо­ны в ис­то­рии Вос­точ­ной Ев­ро­пы. М., 1995;

Jensen C.S. The nature of the early missionary activities and crusades in Livonia, 1185-1201 // Medie­val spirituality in Scandinavia and Europe. Odense, 2001.