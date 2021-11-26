КАРТЕР ГОВАРД

КАРТЕР ГОВАРД - английский ар­хео­лог.

С 17 лет ра­бо­тал ху­дож­ни­ком-ко­пии­стом в Фон­де ис­сле­до­ва­ния Егип­та на рас­коп­ках гроб­ниц в Бе­ни-Ха­са­не, Эль-Бер­ше, Телль-эль-Амар­не; учил­ся у егип­то­ло­гов У.М. Пит­ри, Э. На­вил­ля, Ф.Л. Гриф­фи­са. В 1899-1904 годах главный ин­спек­тор Служ­бы древ­но­стей Верх­не­го Егип­та. Об­на­ру­жил и ис­сле­до­вал 6 гроб­ниц в До­ли­не ца­рей, в т. ч. по­сле це­ле­на­прав­лен­ных по­ис­ков, осу­ще­ст­в­лён­ных на сред­ст­ва лор­да Кар­нар­во­на (с 1917 года, кон­цес­сия с 1914 года), в 1922 году от­крыл гроб­ни­цу Ту­тан­ха­мо­на - един­ст­вен­ную из усы­паль­ниц фа­рао­нов, поч­ти не тро­ну­тую гра­би­те­ля­ми. 10 лет дли­лись её рас­чи­ст­ка, изу­че­ние (опи­сать и про­ана­ли­зи­ро­вать около 3500 ве­щей Картер так и не ус­пел) и пе­ре­воз на­хо­док в Ка­ир, где они ста­ли жем­чу­жи­ной со­б­ра­ния Еги­пет­ско­го му­зея .

Сочинения:

The tomb of Tut-Аnkh-Amen. L.; N. Y., 1923–1933. Vol. 1–3 (with A. Mace);

Гроб­ни­ца Ту­тан­ха­мо­на. М., 1959.