ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ - стиль в ар­хи­тек­ту­ре XX века.

Сло­жил­ся в 1920-е годы в кру­гу Бау­хау­за, «Де Стейл», «Эс­при ну­во» и др. груп­пи­ро­вок ху­дожественного аван­гар­да. Про­явил­ся в ра­бо­тах многих ве­ду­щих ар­хи­тек­то­ров XX века - А. Аал­то, Э. Г. Ас­п­лун­да, Я.Й.П. Ау­да, М. Брёй­е­ра, В. Гро­пиу­са, Ш.Э. Ле Кор­бю­зье , А. Люр­са, Э. Мая, Э. Мен­дель­зо­на, Ф. Моль­на­ра, Л. Мис ван дер Роэ, Р. Нёй­тры, Дж. Тер­раньи, итальянских зод­чих Л. Фид­жи­ни и Дж. Пол­ли­ни, Х. Ша­ро­уна и др.

Основные при­зна­ки интернационального стиля, сфор­му­ли­ро­ван­ные в 1932 году американским ис­то­ри­ком искусства Г.Р. Хич­ко­ком и Ф. Джон­со­ном в од­но­имённой мо­но­гра­фии: по­ни­ма­ние зда­ния как объ­ё­ма, а не мас­сы; упо­ря­до­че­ние по­сред­ст­вом ре­гу­ляр­но­сти, а не сим­мет­рии; от­каз от на­клад­но­го де­ко­ра.

По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны зда­ния в ви­де стек­лян­ных призм Мис ван дер Роэ бы­ли по­ст­рое­ны во многих стра­нах (в том числе в СССР) и ста­ли при­зна­вать­ся об­раз­цом интернационального стиля. С 1960-1980-х годов интернациональный стиль под­вер­гал­ся кри­ти­ке (Р. Вен­ту­ри, Ч. Дженкс и др.) за вы­холо­щен­ность, на­вяз­чи­вое од­но­об­ра­зие язы­ка ар­хитектурных форм. Тем не ме­нее интернацониальный стиль со­ста­вил ос­но­ву современной фор­мо­об­ра­зо­ва­тель­ной сис­те­мы в ар­хи­тек­ту­ре и ди­зай­не. См. так­же Функ­цио­на­лизм.

Иллюстрация:

Ин­тер­на­цио­наль­ный стиль. Об­раз­цо­вый жи­лой дом в вы­ста­воч­ном по­сёл­ке Вай­сен­хоф близ Штут­гар­та. 1927. Ар­хи­тек­то­ры Ш. Э. Ле Кор­бю­зье и П. Жан­не­ре. Архив БРЭ.

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