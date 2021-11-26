ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ - стиль в архитектуре XX века.
Сложился в 1920-е годы в кругу Баухауза, «Де Стейл», «Эспри нуво» и др. группировок художественного авангарда. Проявился в работах многих ведущих архитекторов XX века - А. Аалто, Э. Г. Асплунда, Я.Й.П. Ауда, М. Брёйера, В. Гропиуса, Ш.Э. Ле Корбюзье, А. Люрса, Э. Мая, Э. Мендельзона, Ф. Мольнара, Л. Мис ван дер Роэ, Р. Нёйтры, Дж. Терраньи, итальянских зодчих Л. Фиджини и Дж. Поллини, Х. Шароуна и др.
Основные признаки интернационального стиля, сформулированные в 1932 году американским историком искусства Г.Р. Хичкоком и Ф. Джонсоном в одноимённой монографии: понимание здания как объёма, а не массы; упорядочение посредством регулярности, а не симметрии; отказ от накладного декора.
После Второй мировой войны здания в виде стеклянных призм Мис ван дер Роэ были построены во многих странах (в том числе в СССР) и стали признаваться образцом интернационального стиля. С 1960-1980-х годов интернациональный стиль подвергался критике (Р. Вентури, Ч. Дженкс и др.) за выхолощенность, навязчивое однообразие языка архитектурных форм. Тем не менее интернацониальный стиль составил основу современной формообразовательной системы в архитектуре и дизайне. См. также Функционализм.
Иллюстрация:
Интернациональный стиль. Образцовый жилой дом в выставочном посёлке Вайсенхоф близ Штутгарта. 1927. Архитекторы Ш. Э. Ле Корбюзье и П. Жаннере. Архив БРЭ.