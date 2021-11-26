ИНХЕНЬЕРОС ХОСЕ

ИНХЕНЬЕ́РОС ХОСЕ́ (наст. имя и фам. Джу­зеп­пе Инд­жень­е­ри, In­ge­gneri) - ар­гентинский учё­ный, об­щественный и по­ли­тический дея­тель.

Сын эмиг­ран­та из Ита­лии. В сту­денческие го­ды примк­нул к со­циа­ли­стическому дви­же­нию, в 1896 году уча­ст­во­вал в ра­бо­те Уч­ре­дительного съез­да Со­циа­ли­стической пар­тии Ар­ген­ти­ны, был из­бран её сек­ре­та­рём (в 1902 году вы­шел из пар­тии). По окон­ча­нии в 1900 году медицинского факультета университета Буэнос-Ай­ре­са за­ни­мал­ся на­учными ис­сле­до­ва­ния­ми и пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­стью. В 1904-1909 годах воз­глав­лял ка­фед­ру экс­пе­риментальной пси­хо­ло­гии университета Бу­энос-Айре­са, в 1907-1914 годах - Институт кри­ми­на­ли­сти­ки. В 1909 году за­нял пост пре­зи­ден­та Медицинского общества Ар­ген­ти­ны.

В 1911 году в знак про­тес­та про­тив вме­ша­тель­ст­ва ар­гентинских вла­стей в ра­бо­ту научно-исследовательских цен­тров уе­хал в Ев­ро­пу, где ув­лёк­ся фи­ло­со­фи­ей и со­цио­ло­ги­ей. В 1914 году вер­нул­ся в Бу­энос-Ай­рес, в 1915 году стал из­да­вать соб­ст­вен­ный фи­лософский журнал «Re­vista de Filosofía» (в 1923-1925 годах с А.Н. Пон­се). В 1918 году вме­сте с Х.Б. Хус­то воз­гла­вил дви­же­ние за де­мо­кра­ти­за­цию выс­шей шко­лы. В 1925 году уча­ст­во­вал в ос­но­ва­нии Латиноамериканского сою­за - ор­га­ни­за­ции ин­тел­ли­ген­ции и сту­ден­че­ст­ва, про­воз­гла­шав­шей сво­ей це­лью борь­бу за един­ст­во и де­мо­кра­тическое раз­ви­тие стран Латинской Аме­ри­ки. В этом же го­ду ор­га­ни­зо­вал в Па­ри­же Ан­ти­им­пе­риа­ли­сти­че­скую латиноамеринскую ас­самб­лею.

Фи­лософские взгля­ды Инхеньероса раз­ви­ва­лись в рус­ле «ав­то­хтон­но­го по­зи­ти­виз­ма», стре­мив­ше­го­ся ос­мыс­лить фи­лософские про­бле­мы в со­от­вет­ст­вии с дос­ти­же­ния­ми современных на­ук, пре­ж­де все­го био­ло­гии и пси­хо­ло­гии. По­ла­гал, что за­да­чей «на­учной фи­ло­со­фии» яв­ля­ет­ся фор­му­ли­ро­ва­ние на ос­но­ве до­бы­то­го экс­пе­риментальным пу­тём зна­ния «пра­виль­ных ги­по­тез о вне­опыт­ных про­бле­мах». Инхеньерос счи­та­ет­ся од­ним из пер­вых ар­гентинских со­цио­ло­гов.

Сочинения:

Sociología argentina. B. Aires, 1913;

La evolución de las ideas argentinas. B. Aires, 1918–1920. Vol. 1–2;

Los tiempos nuevos. B. Aires, 1921.

Ob­ras completas. B. Aires, 1918–1940. Vol. 1–23;