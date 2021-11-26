ИЛЛАКОВИЧ КАЗИМЕРА
ИЛЛАКОВИЧ КАЗИМЕРА - польская поэтесса.
В 1908-1909 годах обучалась в колледже при Оксфордском университете; в 1910-1914 годах - в Ягеллонском университете в Кракове. В 1915-1917 годах сестра милосердия; в 1917-1918 годах жила в Петрограде, с 1918 года в Варшаве; в 1939-1947 годах в эвакуации в Румынии. Печаталась с 1905 года.
Первый сборник стихов «Взлёты Икара» («Ikarowe loty», 1908 год) связан с традицией романтизма; в сборнике «Смерть Феникса» («Śmierć Feniksa», 1922 год) доминирует интерес к быту. Сочетание религиозных мотивов с ностальгическими воспоминаниями о детстве характерно для сборников «Пепел и жемчуга» («Popiół i perły», 1930 год), «Героические баллады» («Ballady bohaterskie», 1934 год), «Литовский соловей» («Słowik litewski», 1936 год).
Среди других сочинений: сборники «Стихи о маршале Пилсудском» («Wiersze o Marszałku Piłsudskim», 1936 год), «Безлистные стихи» («Wiersze bezlistne», 1942 год), «Религиозные стихи» («Wiersze religijne», 1955 год), «Шёпотом» («Szeptem», 1966 год) и др.; автобиографическая проза, книги для детей; переводы сочинений И. В. Гёте, Ф. Шиллера, Л. Н. Толстого.
Сочинение:
Poezje zebrane. Toruń, 1998. T. 1–4