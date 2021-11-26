ХЕМИНГУЭЙ ЭРНЕСТ

Американский писатель.

Родился в семье медика. После окончания школы работал в газете. В 1918 г. в качестве сотрудника Красного Креста работал на итало-австрийском фронте Первой мировой войны . Был тяжело ранен. Выйдя из госпиталя добился назначения в армию, но вскоре было заключено перемирие. Работал корреспондентом в Европе в канадской газеты “Торонто-Стар”. В 1924 г. на время отошел от журналистики, стремясь стать профессиональным писателем. Чемодан с ранними рукописями Хемингуэя был похищен. Выпустил книгу рассказов “В наше время” (1925), роман “И восходит солнце” (“Фиеста”) (1926), роман “Прощай оружие” (1929). Во время гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. в республиканской Испании. Собрал средства на колонну санитарных машин. В 1937 г. по сценарию Хемингуэя был снят документальный фильм “Испанская земля”, который был показан президенту США Ф. Рузвельту. Доход от его проката пошел в фонд помощи республиканской Испании. Испанские впечатления нашли отражение в ряде произведений (“Иметь и не иметь” (1937), “Пятая колонна и первые 48 рассказов” (1938 г.), “По ком звонит колокол” (1940)).

В 1941 г. переехал в Гавану. На собственной лодке участвовал в патрулировании побережья Кубы против немецких подводных лодок. Работал как военный корреспондент на границах Китая, на фронтах с Японией, в Великобритании , с 1944 г. участвовал в качестве корреспондента в налетах бомбардировочной авиации на Германию, принимал участие в высадке на берегах Нормандии. Чуть не был осужден военным судом за неположенное для корреспондента участие в военных действиях, участвовал в боях в Арденнах, был дважды ранен. Вернувшись на Кубу в 1952 г. Хемингуэй выпустил повесть “Старик и море”, посвященную “трагическому стоицизму”. В 1954 г. Хемингуэю была присуждена Нобелевская премия. В 1960 г. вернулся в США. Страдал от болезней и депрессии. Повсюду чувствовал за собой слежку (как выяснилось позднее, слежка ФБР существовала в реальности). Писателя лечили от паранойи и депрессии. Покончил с собой.

Сочинения:

Собрание сочинений. М., 2009-2010.

Автор статьи: Герулайтис Н.А.