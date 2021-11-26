ХАКСЛИ ОЛДОС

Британский писатель и философ.

Ранние годы

Родился в семье писателя Леонарда Хаксли и Джулии Арнольд, одной из основательниц частной школы Прайор-Филд-Скул. Среди родственников по отцовской линии – выдающийся биолог Томас Генри Хаксли, по материнской – историк Томас Арнолд и писатель Мэтью Арнолд. Братья Олдоса Джулиан и Эндрю Хаксли также прославились на поприще биологии.

Согласно воспоминаниям Джулиана Хаксли, Олдос был любознательным ребенком, которого занимали алогизмы в природе вещей. С раннего детства он увлекался естественными науками и рисованием. Начальное образование Олдос получил в Хилсайд-Скул в Годалминге, графство Суррей, где преподавала его мать. Затем поступил в Итон-Колледж. В 1911 г. перенес кератит, вследствие чего на несколько лет практически утратил зрение. В связи с болезнью Олдос отказался от намерений стать врачом. В 1913 г. поступил в Баллиол-колледж в Оксфорде, где изучал английскую литературу. Во время учебы Хаксли подрабатывал учителем французского языка в Итоне. По воспоминаниям современников, педагогические способности Олдоса оставляли желать лучшего, однако плохая дисциплина на его уроках компенсировалась глубиной преподаваемого материала. В студенческие годы Хаксли написал свой первый роман, оставшийся неизданным. В 1916 г. решил записаться добровольцем в британскую армию, однако был отвергнут по состоянию здоровья. В том же году он с отличием закончил колледж. Примерно в это же время Хаксли работал агрономом в имении леди Оттолайн Моррелл Гарсингтон Манор, где с 1915 г. собирались члены группы Блумсбери. Там он познакомился с Бертраном Расселом, Альфредом Уайтхедом и др. Позднее он отразил этот опыт проживания в Гарсингтон Манор в произведении «Желтый Кром» (1921).

Становление

В начале 1920-х Хаксли устроился в компанию «Бруннер и Монд», занимавшуюся производством кальцинированной соды и других веществ, связанных с производством щелочей. Опыт работы в химическом концерне лег в основу его культового романа «О дивный новый мир» (1932). В частности, на Хаксли глубокое впечатление произвели производственные процессы, являвшиеся по сути «отдельной упорядоченной вселенной» внутри отдельного здания, где внутренний порядок противопоставлялся хаосу внешнего мира.

Наступление нового десятилетия XX в. ознаменовалось в жизни Хаксли окончательным поворотом к литературной деятельности. В 1919 г. он начал сотрудничество с журналом «Атенеум». В 1921 г. был опубликован его первый роман «Желтый Кром», где автор сатирически воссоздал царившие в Гарсингтон Манор порядки, а также иронично отобразил его обитателей. В 1923 г. был издан юмористический роман «Шутовской хоровод», над которым Хаксли работал в Италии, куда переехал вместе с женой Марией Нис (пара сочеталась браком в 1919 г.). В 1925 г. был опубликован очередной сатирический роман «Эти бесплодные листья».

Поворотным произведением в творчестве Хаксли стал роман «Контрапункт» (1928), в котором автор воссоздает несколько месяцев из жизни интеллектуальной элиты Лондона. Роман построен на принципе многоголосия, в нем нет главных героев или центральной сюжетной линии. Приближаясь к эстетике «потока сознания», Хаксли делает основным содержанием рассказы и разговоры различных персонажей, среди которых легко угадываются его современники, в том числе из группы Блумсбери.

В 1920-е Хаксли также работал над материалами для «Вэнити-Фэйр» и британской версии журнала «Вог». Во время пребывания в Италии Олдос познакомился с одним из ключевых английских писателей эпохи Дэвидом Лоуренсом. В 1932 г. Хаксли занимался редактурой посмертно изданных «Писем Д. Лоуренса».

В этот период Хаксли серьезно увлекается психоанализом. Он публикует ряд статей, посвященных развенчанию фрейдизма, бихевиоризма и др. Наиболее яркое отражение его взгляды по этим темам нашли в сочинении «Цели и средства» (1937).

«О дивный новый мир»

Еще в начале своей карьеры Хаксли, как и многие его современники, пережившие Первую мировую войну и технологический бум начала XX в., был взволновал проблемой дегуманизации общества. Результатом его размышлений и наблюдений за разворачивающимися мировыми процессами стал антиутопический роман «О дивный новый мир» (1932). Это произведение стало одним из ключевых сочинений XX в., поместив имя Хаксли в ряд культовых авторов. Роман, действие которого разворачивается в далеком будущем, явился сатирой на формирующуюся модель общества – общество потребления. Важное место автор уделил отображению кастовой системы единого государства, возможной искусственности физиологических, эмоциональных, психологических процессов в человеческом организме, разложению привычных человеческих отношений и их заменой принадлежностью к определенному кругу внутри касты, исчезновению института брака и семьи и т.д. Фактически созданная на страницах произведения модель общества базировалась на утрированных принципах фрейдизма и павловского бихевиоризма.

Манифестом пацифизма Хаксли стал роман «Слепой в Газе» (1936). Годом позже заложенные в этом произведении идеи и мысли о войне, национализме, религии и этике были развиты в таких сочинениях, как «Цели и средства», «Энциклопедия пацифизма», «Пацифизм и философия».

Зрелые годы

В 1937 г. вместе с женой Марией и сыном Мэтью Хаксли переехал в Голливуд. Там он проживал вплоть до своей смерти в 1963 г. В США Хаксли познакомился с Джидду Кришнамурти, индийским философом, с которым поддерживал близкие дружеские отношения на протяжении многих лет. С 1939 г. Хаксли являлся последователем веданты. Для издания «Общества веданты Южной Калифорнии» «Веданта и Запад» с 1941 по 1960 гг. он написал 48 статей. Результатом осмысления мистического опыта, медитативных практик и, в целом, индуистской философии стала работа «Вечная философия» (1945).

В Голливуде Хаксли продолжал работу над сатирическими романами. В 1939 г. вышел «Через много лет», принесший автору Британскую литературную награду. В 1938 г. Хаксли заключил контракт с кинокомпанией Метро-Голден-Майер. Первой работой для нее стал сценарий байопика «Мари Кюри». В 1940-е он работал над сценариями для следующих кинокартин: «Гордость и предубеждение» (1940), «Джейн Эйр» (1944), «Алиса в стране приключений» (1945) и т.д.

В 1953 г. Хаксли принял участие в эксперименте, исследующем влияние веществ на изменение человеческого сознания. Впоследствии в переписке с Х. Осмондом эти вещества были названы «психоделическими». Свои наблюдения в ходе эксперимента Хаксли описал в эссе «Двери восприятия» и «Рай и ад».

В 1956 г. Хаксли женился на психотерапевте Лауре Арчере, которая впоследствии написала его биографию. В начале 1960-х здоровье Олдоса значительно ухудшилось. Последним его романом стало сочинение в жанре социальной фантастики «Остров»(1962). В его основу легли последние главы из нехудожественного продолжения культового романа 1932 г. «Возвращение в дивный новый мир» (1958).

Олдос Хаксли скончался в 1963 г. от рака гортани.