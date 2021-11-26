ГУЛЬБЕРГ ЯЛЬМАР
ГУЛЬБЕРГ ЯЛЬМАР - шведский поэт, член Шведской академии.
Литературным творчеством занимался с 1919 года. Печатался с 1927 года.
В поэзии Гульберга философская глубина, использование библейских мотивов сочетаются с музыкальностью формы, виртуозной рифмовкой, элементами стилизации и пародии. Наибольшую известность получили сборники Гульберга «Духовные упражнения» («Andliga övningar», 1932) и «Одолеть мир» («Att övervinna världen», 1937), для которых характерны мотивы бегства от действительности и презрения к миру. В горько-ироническом ключе трактована тема любви в сборнике «Любовь в двадцатом веке» («Kärlek i tjugonde seklet», 1933). Неприятие модернистской эстетики проявилось в сборнике с полемическимназванием «Терцины в век неискусства» («Terziner i Okonstens tid», 1958).
Сочинения:
Современная шведская поэзия. М., 1979. С. 64-73; Dikter. Stockh., 1985.