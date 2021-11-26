ГРЕЙФ, Грейфф (Greiff) Леон де

Ко­лум­бий­ский по­эт .

Из се­мьи се­на­то­ра. Учил­ся в ли­цее Ме­дель­и­на, в Гор­ном ун-те Бо­го­ты (не окон­чил), за­ни­мал­ся са­мооб­ра­зо­ва­ни­ем. Вхо­дил в лит. со­об­щест­во «Лос Ну­эвос» (с 1925). Ра­бо­тал в бан­ке, Мин-ве об­ра­зо­ва­ния (с 1948), пре­по­да­вал лит-ру в Нац. ун-те; со­сто­ял на ди­пло­ма­тич. служ­бе в Шве­ции (с 1958). Твор­че­ст­во Г., ис­пы­тав­ше­го влия­ние исп. ба­рок­ко (Л. де Гон­го­ра-и-Ар­го­те, Ф. де Ке­ве­до-и-Виль­е­гас и др.), шко­лы «Пар­на­са», сим­во­лиз­ма, об­на­ру­жи­ва­ет бли­зость к по­эти­ке аван­гар­диз­ма и мо­дер­низ­ма. Для сб-ков «По­эти­че­ские вы­кру­та­сы» («Tergiversaciones», 1925), «Кни­га зна­ков» («Libro de sig­nos», 1930), «Ва­риа­ции на те­му пус­то­ты» («Variaciones al­rededor de la nada», 1936), «Дре­бе­день» («Fárrago», 1954), «Вар­вар­ский ор­кестр. Под зна­ком Льва» («Bárbara charanga. Bajo el signo de Leo», 1957), «Па­ра­док­саль­ный па­рус­ник» («Velero paradóji­co», 1957) и др., про­ни­зан­ных иро­ни­ей и са­мо­иро­ни­ей, гро­те­ск­ны­ми об­раз­ами, ха­рак­тер­ны за­мы­сло­ва­тый зву­ко­вой ряд, изы­скан­ная му­зы­каль­ность, сме­лые лин­гвис­тич. экс­пе­ри­мен­ты (вклю­че­ние ар­ха­из­мов, соз­да­ние не­оло­гиз­мов и др.), ко­то­рые при­нес­ли Г. сла­ву ре­фор­ма­то­ра ис­па­ноя­зыч­ной по­эзии. Из­брав в ка­че­ст­ве гл. тем оди­но­че­ст­во‚ от­чая­ние и заб­ве­ние, Г. су­мел пе­ре­дать внут­рен­нее мно­го­го­ло­сие сво­ей ду­ши и ок­ру­жаю­ще­го ми­ра по­сред­ст­вом мно­же­ст­ва ре­ми­нис­цен­ций и от­сы­лок к куль­ту­рам раз­ных эпох и на­ро­дов. Ав­тор на­пи­сан­ной про­зой «Кни­ги Гас­па­ра» («Prosas de Gas­par», 1937).

Сочинения: Obras completas. Bogotá, 1975. Vol. 1–2; Под зна­ком Льва. М., 1986.

Автор статьи: Гириин Ю.Н.