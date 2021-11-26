ГРЕЙФ, Грейфф (Greiff) Леон де
Колумбийский поэт.
Из семьи сенатора. Учился в лицее Медельина, в Горном ун-те Боготы (не окончил), занимался самообразованием. Входил в лит. сообщество «Лос Нуэвос» (с 1925). Работал в банке, Мин-ве образования (с 1948), преподавал лит-ру в Нац. ун-те; состоял на дипломатич. службе в Швеции (с 1958). Творчество Г., испытавшего влияние исп. барокко (Л. де Гонгора-и-Арготе, Ф. де Кеведо-и-Вильегас и др.), школы «Парнаса», символизма, обнаруживает близость к поэтике авангардизма и модернизма. Для сб-ков «Поэтические выкрутасы» («Tergiversaciones», 1925), «Книга знаков» («Libro de signos», 1930), «Вариации на тему пустоты» («Variaciones alrededor de la nada», 1936), «Дребедень» («Fárrago», 1954), «Варварский оркестр. Под знаком Льва» («Bárbara charanga. Bajo el signo de Leo», 1957), «Парадоксальный парусник» («Velero paradójico», 1957) и др., пронизанных иронией и самоиронией, гротескными образами, характерны замысловатый звуковой ряд, изысканная музыкальность, смелые лингвистич. эксперименты (включение архаизмов, создание неологизмов и др.), которые принесли Г. славу реформатора испаноязычной поэзии. Избрав в качестве гл. тем одиночество‚ отчаяние и забвение, Г. сумел передать внутреннее многоголосие своей души и окружающего мира посредством множества реминисценций и отсылок к культурам разных эпох и народов. Автор написанной прозой «Книги Гаспара» («Prosas de Gaspar», 1937).
Сочинения: Obras completas. Bogotá, 1975. Vol. 1–2; Под знаком Льва. М., 1986.
Автор статьи: Гириин Ю.Н.