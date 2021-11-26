ГОСПЕЛ
ГОСПЕЛ (Евангелие), песнопения церковного обихода у афроамериканцев.
Возникли в США в рамках богослужения пятидесятников с характерными для него экзальтированными выкриками и танцами, распространялись с начала 1930-х годов (время Великой депрессии). Высокий, обычно женский, голос перемежается репликами священника (читающего отрывки из Евангелия) и рефренами небольшого хора. Нередко госпелы исполняются в сопровождении фортепиано, электрооргана, а также банджо, медных духовых инструментов и так далее.
Другая форма исполнения госпел - сольное пение так называемых уличных проповедников под аккомпанемент гитары. Наиболее известные авторы и исполнители: джазовый музыкант Томас Дорси, прозванный «отцом госпел», автор самого популярного госпела «Precious Lord, take my hand» («Дражайший Господь, возьми мою руку»); пастор Кларенс Франклин из Детройта, выпустивший около 70 грампластинок с записями своих проповедей и госпел; слепой проповедник и гитарист Гэри Дэвис; «королева госпела» певица Махалия Джексон. Смотри также Блюз, Спиричуэл.