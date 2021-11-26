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ГОНДРА ДОГОВОР 1923
ГОНДРА ДОГОВОР 1923. О предотвращении конфликтов между американскими государствами.
Принят на 5-й Панамериканской конференции в Сантьяго (Чили) по предложению министра иностранных дел Парагвая М. Гондра Перейра. Предусматривал передачу спорных вопросов, не решённых дипломатическим путём, на рассмотрение арбитражной комиссии из представителей американских государств. Договор преследовал также цель исключить возможность вмешательства Лиги Наций в дела стран Западного полушария. Ратифицирован всеми американскими государствами, кроме Аргентины.
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