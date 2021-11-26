ГЕССЕ ГЕРМАН

ГЕССЕ ГЕРМАН - немецкий писатель.

Отец - пие­ти­ст­ский свя­щен­ник. Бро­сив учё­бу в Ма­ульб­ронн­ской се­ми­на­рии, пе­ре­ме­нил мно­го про­фес­сий; несколько лет ра­бо­тал слу­жа­щим кни­го­тор­го­вой фир­мы в Тю­бин­ге­не. С 1899 года по­се­лил­ся в Ба­зеле, где де­бю­ти­ро­вал про­из­ве­де­ния­ми в ду­хе нео­ро­ман­тиз­ма : по­этиче­ский сборник «Ро­ман­ти­че­ские пес­ни» («Roman­tische Lie­der»), сборник ко­рот­ких рас­ска­зов и сти­хо­тво­ре­ний в про­зе «Час по­сле по­лу­но­чи» («Eine Stun­de hinter Mitternacht», оба 1899), книга «По­смерт­ные со­чи­не­ния и сти­хи Гер­ма­на Лау­ше­ра» («Hin­terlassene Schrif­ten und Gedichte von Hermann Laus­cher», 1901), ро­ман «Пе­тер Ка­мен­цинд» («Peter Camenzind», 1904, русский перевод 1910). Из­вест­ность Гессе при­нес­ла по­весть «Под ко­лё­са­ми» («Un­term Rad», 1906, русский перевод 1961), соз­дан­ная в рус­ле «школь­ной» те­мы и но­ся­щая от­час­ти ав­то­био­гра­фич. ха­рак­тер. В 1911 году Гессе со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Ин­дию. С 1912 года жил в Швей­ца­рии; в 1923 году при­нял швейцарское под­дан­ст­во.

Соз­дан­ные в пред­во­ен­ные го­ды ро­ма­ны «Гер­тру­да» («Gertrud», 1910, русский перевод 1994) и «Рос­халь­де» («Roß­halde», 1914) по­свя­ще­ны те­ме искусства и оди­но­че­ст­ва ху­дож­ни­ка. В 1914 году Гессе за­нял от­чёт­ли­вую ан­ти­во­ен­ную по­зи­цию, опуб­ли­ко­вав ста­тью-при­зыв «Дру­зья, не на­до этих зву­ков!» («O Freunde, nicht diese Töne», русский перевод 1987). В его ми­ро­ощу­ще­нии и твор­че­ст­ве на­ме­тил­ся пе­релом, обу­слов­лен­ный ми­ро­вой вой­ной и бо­лез­нен­ным пе­ре­жи­ва­ни­ем тор­же­ст­ва «стад­но­го на­ча­ла» в куль­ту­ре и жиз­ни. Ха­рак­тер­ным для про­из­ве­де­ний это­го пе­рио­да ста­но­вит­ся об­раз стран­ни­ка, бро­дя­ги, про­ти­во­стоя­ще­го трез­вым и прак­тическим «осед­лым» лю­дям: по­весть «Кнульп» («Knulp», 1915, русский перевод 1977), по­этический сборник «Му­зы­ка оди­но­ко­го» («Musik des Einsamen», 1915) и др. В по­ис­ках иной, «ма­ги­че­ской», дей­ст­ви­тель­но­сти Гессе об­ра­тил­ся к глу­бин­ной пси­хо­ло­гии, опуб­ли­ко­вав под вы­мыш­лен­ным име­нем ро­ман «Де­ми­ан» («De­mian», 1919, русский перевод 1993), в ко­то­ром от­рази­лось его ув­ле­че­ние пси­хо­ана­ли­тическими тео­рия­ми К.Г. Юн­га. Ро­ман вы­звал ог­ром­ный ин­те­рес у мо­ло­дё­жи, ко­то­рая вер­ну­лась с вой­ны и пы­та­лась най­ти своё ме­сто в жиз­ни по­сле­во­ен­ной Гер­ма­нии. Те­ма по­гру­же­ния в се­бя про­дол­же­на в по­вес­тях «Клейн и Ваг­нер» («Klein und Wagner», 1919), «По­след­нее ле­то Клинг­зо­ра» («Klingsors letzter Sommer», 1920, русский перевод 1977), а так­же в по­вес­ти «Сидд­харт­ха» («Siddhartha», 1922, русский перевод 1924), где на­шёл от­ра­же­ние дав­ний ин­те­рес Гессе к восточным ре­ли­ги­ям и фи­ло­со­фии.

Ус­пех имел ро­ман Г. «Степ­ной волк» («Der Steppenwolf», 1927, русский перевод 1977) о ге­рое-оди­ноч­ке Гар­ри Гал­ле­ре - сво­его ро­да двой­ни­ке Гессе, про­ти­во­стоя­щем мас­со­вой куль­ту­ре и лож­ной мо­ра­ли и од­но­вре­мен­но бо­рю­щем­ся с «че­ло­ве­ком-зве­рем» внут­ри се­бя. Про­ти­во­по­с­тав­ле­ние ду­хов­но­сти и те­лес­нос­ти как по­ляр­ных сто­рон жиз­ни - в цен­тре по­вес­ти «Нар­цисс и Гольд­мунд» («Narziss und Goldmund», 1930, русский перевод 1994), дей­ст­вие ко­то­рой пе­ре­не­се­но в средневековую Гер­ма­нию. В ал­ле­го­рической по­вес­ти «Па­лом­ни­че­ст­во в стра­ну Вос­то­ка» («Die Morgenlandfahrt», 1932, русский перевод 1977) вы­ра­же­на идея ду­хов­но­го брат­ст­ва и еди­не­ния: пу­те­ше­ст­вие чле­нов тай­но­го ор­де­на, со­стоя­ще­го из пред­ста­ви­те­лей различных куль­тур­ных эпох, а так­же из литературных ге­ро­ев, со­вер­ша­ет­ся в род­ных Гессе мес­тах и в ус­лов­ном про­стран­ст­ве Сред­неве­ко­вья , в стра­не ска­зок и вос­по­ми­наний. Вер­ши­на твор­че­ст­ва Гессе - фи­ло­соф­ско-уто­пический ро­ман «Иг­ра в би­сер» («Das Glasperlenspiel», Bd 1-2, 1943, русский перевод 1969), на­сы­щен­ный слож­ной об­раз­но­стью и сим­во­ли­кой. Ис­то­рия Йо­зе­фа Кнех­та, ма­ги­ст­ра слож­ной и муд­рой иг­ры, во­брав­шей в се­бя все смы­сло­вые цен­но­сти че­ло­ве­че­ст­ва, са­ма вы­строе­на как иг­ра, тре­бую­щая от уча­ст­ни­ка-чи­та­те­ля ду­хов­но­го на­пря­же­ния и пре­одо­ле­ния.

Сре­ди других со­чи­не­ний Гессе - литературно-кри­тические эс­се, пуб­ли­ци­стические ста­тьи. Про­из­ве­де­ния Гессе пе­ре­ве­де­ны на многие язы­ки.

Но­бе­лев­ская премия (1946).