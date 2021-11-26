ГАРСИЯ ЛОРКА ФЕДЕРИКО

ГАРСИЯ ЛОРКА ФЕДЕРИКО - испанский поэт, драматург .

Окон­чил кол­ледж Свя­то­го серд­ца Ии­су­со­ва в Гра­на­де (1914 год); в 1915-1923 годы (с пе­ре­ры­ва­ми) учил­ся в Гра­над­ском университете. Под­дер­жи­вал дру­же­ские от­но­ше­ния с А. Мачадo-и-Руи­сом и М. де Уна­му­но, М. де Фаль­ей, Л. Бунь­ю­элем, С. Да­ли, Р. Аль­бер­ти, Х. Гиль­е­ном. В 1929-1930 годы на­хо­дил­ся в США, по­се­щал за­ня­тия в Ко­лум­бий­ском университете (Нью-Йорк); в мар­те - ию­не 1930 года - на Ку­бе по при­гла­ше­нию Ис­па­но-Ку­бинского института; в ию­не 1930 года вер­нул­ся в Ис­па­нию. В 1931 году совместно с Э. Угар­те ор­га­ни­зо­вал и воз­гла­вил пе­ре­движ­ной уни­вер­си­тет­ский те­атр «Ла Бар­ра­ка», це­лью ко­то­ро­го яв­ля­лась по­пу­ля­ри­за­ция испанской клас­сической дра­ма­тур­гии; в 1933-1934 годы вме­сте с те­ат­ром по­се­тил Ар­ген­ти­ну, Уруг­вай и Бра­зи­лию.

Пе­ча­тал­ся с 1917 года . Пер­вая кни­га Гарсия Лорки - сбор­ник пу­те­вых за­ме­ток об Ис­па­нии «Впе­чат­ле­ния и пей­за­жи» («Impresiones y paisajes», 1918 год); пер­вое дра­ма­тическое со­чи­не­ние - фее­рия «Злые ча­ры ба­боч­ки» («El maleficio de la mariposa», 1919 год, опубликовано в 1954 году), в ко­то­ром ощу­ти­мо влия­ние Э. Рос­та­на и М. Ме­тер­лин­ка. Ран­няя ли­ри­ка Гарсия Лорка - в ду­хе ро­ман­тической и сим­во­ли­ст­ской по­эзии [«Кни­га сти­хов» («Lib­ro de poemas», создано в 1918-1920 годы, опубликовано в 1921 году)]. Фольк­лор­ное на­ча­ло до­ми­ни­ру­ет в «По­эме о кан­те хон­до» («Poema del cante jondo», создано в 1921-1926 оды, опубликовано в 1931 году), от­ра­зив­шей ув­ле­че­ние цы­ган­ско-ан­да­лус­ским пе­ни­ем. В сборнике «Цы­ган­ское ро­ман­се­ро» («Ro­man­cero gitano», создано в 1924-1927 годы, опубликовано в 1928 году), где со­еди­ня­лись ста­рин­ные ле­ген­ды и пес­ни с сю­же­та­ми литературного про­ис­хо­ж­де­ния, Гарсия Лорка пе­ре­ос­мыс­ли­ва­ет тра­ди­ци­он­ный для испанской литературы жанр лиро-эпического ро­ман­са, на­сы­щая его слож­ны­ми ас­со­циа­ция­ми, при­хот­ли­вым мет­рическим ри­сун­ком. Гро­теск­ные мо­ти­вы и об­ра­зы ха­рак­тер­ны для ан­ти­ур­ба­ни­стического цик­ла «По­эт в Нью-Йор­ке» («Poeta en Nueva York», 1929-1930 годы, опубликовано в 1940 году), сюр­реа­ли­стическая по­эти­ка ко­то­ро­го пе­ре­кли­ка­ет­ся с филь­мом Л. Бунь­ю­эля «Зо­ло­той век». Куль­ми­на­ция по­этического твор­че­ст­ва Гарсия Лорка - цик­лы «Плач по Иг­на­сио Сан­че­су Ме­хиа­су» («Llanto por Ignacio Sánchez Mejías», 1936 год) и «Ди­ван Та­ма­ри­та» («Diván del Tamarit», 1935 год, опубликовано в 1940 году), изо­би­лую­щие изо­щрён­ны­ми жан­ро­вы­ми и мет­рическими экс­пе­ри­мен­та­ми (вклю­чая ис­поль­зо­ва­ние по­этических форм арабского про­ис­хо­ж­де­ния).

В дра­ма­тур­гии Гарсия Лорки бур­ле­ск­ное на­ча­ло со­че­та­ет­ся с ро­ман­тическим па­фо­сом, сти­хия яр­ма­роч­но­го зре­ли­ща - с эле­мен­та­ми тра­ди­ци­он­но­го для испанского те­ат­ра жан­ра ау­то и приё­мом «те­ат­ра в те­ат­ре» (под влия­ни­ем Л. Пи­ран­дел­ло): ис­то­рическая дра­ма «Марь­я­на Пи­не­да» («Mariana Pine­da», 1927 год); фар­сы «Чу­дес­ная баш­мач­ни­ца» («La zapatera prodigiosa», 1930 год, опубликовано в 1938 году) и «Лю­бовь до­на Пер­лим­пли­на» («Amor de don Perlimplín», 1933 год, опубликовано в 1938 году) и др. Связь с эс­те­ти­кой сюр­реа­лиз­ма осо­бен­но ощу­ти­ма в не­за­вер­шён­ной ал­ле­го­рической дра­ме «Пуб­ли­ка» («El público», 1930-1931 годы, опубликовано в 1976 году), в ко­то­рой ут­вер­жда­ет­ся дос­то­ин­ст­во че­ло­ве­че­ской лич­но­сти, про­ти­во­стоя­щей тол­пе, и в фи­лософской мис­те­рии о про­ти­во­бор­ст­ве че­ло­ве­ка и вре­ме­ни «Ко­гда прой­дёт пять лет» («Así que pasen cinco añ os», 1931 год, опубликовано в 1937 году). Наи­бо­лее из­вест­на дра­ма­тическая три­ло­гия Гарсия Лорки: вос­кре­шаю­щая тра­ди­цию ан­тич­но­го те­ат­ра тра­ге­дия в сти­хах «Кро­ва­вая свадь­ба» («Bodas de sangre», 1933 год, опубликовано в 1936 году), «тра­ги­ческая по­эма» (по оп­ре­де­ле­нию Гарсия Лорка) «Йер­ма» («Yerma», 1934 год, опубликовано в 1937 году), а так­же про­за­ическая дра­ма «Дом Бер­нар­ды Аль­бы» («La casa de Bernarda Alba», 1936 год, опубликовано в 1945 году), где по­этическая обоб­щён­ность ус­ту­па­ет ме­сто пси­хо­ло­гической кон­крет­но­сти. Сре­ди других со­чи­не­ний - лек­ции и ста­тьи о литературе, му­зы­ке, те­ат­ре, жи­во­пи­си.

Гарсия Лорка в феврале 1936 года совместно с Аль­бер­ти под­пи­сал пись­мо 300 испанских ин­тел­лек­туа­лов в под­держ­ку Народных фрон­та. В ию­ле уе­хал из Мад­ри­да в Гра­на­ду, где че­рез ме­сяц на­чал­ся фа­ши­ст­ский мя­теж. 16 августа он был аре­сто­ван фа­лан­ги­ста­ми, на рас­све­те 19 августа рас­стре­лян. До 1953 года про­из­ве­де­ния Гарсия Лорка на­хо­ди­лись в Ис­па­нии под за­пре­том. На руссом языке со­чи­не­ния Гарсия Лорка пе­ре­во­ди­лись с 1936 года, ста­ви­лись на сце­не с 1939 года.

Сочинения:

Об ис­кус­ст­ве. М., 1971;

Obras comple­tas. 22 ed. Madrid, 1980-1987. Vol. 1-3;

Из­бран­ное. М., 1986. Т. 1-2;

Са­мая пе­чаль­ная ра­дость... М., 1987;

Prosa. Madrid, 1994. Vol. 1-2;

Teatro inédito de juventud. Madrid, 1994.

Дополнительная литература:

Díaz-Plaja G. F. García Lorca. B. Aires, 1948;

Vásquez Ocaña F. García Lorca. Méx., 1962;

Cano J.L. García Lorca. Barcelona, 1962;

Ос­по­ват Л. Гар­сиа Лор­ка. М., 1965;

Ма­ли­нов­ская Н.Р. Ле­ген­да о вре­ме­ни Ф. Гар­сиа Лор­ки // Ли­те­ра­ту­ра в кон­тек­сте куль­ту­ры. М., 1986.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)