Гардинер (англ. Gardiner), Алан Хендерсон (29.03.1879, Элтем, Лондон ‒ 19.12.1963, Оксфорд)
Га́рдинер (англ. Gardiner), Алан Хендерсон (29.03.1879, Элтем, Лондон — 19.12.1963, Оксфорд) — выдающийся англий-ский египтолог (см. Египтология) и лингвист начала — середины XX в. Учился в Сорбонне, в Оксфорде, в Берлине, был учеником знаменитого египтолога К. Зете в Берлине. Главный вклад Г. в египетскую филологию — прославленная «Еги-петская грамматика», настольная книга для нескольких поколений египтологов, которая остается незаменимой стандарт-ной справочной грамматикой, а «гардинеровский» список иероглифов — базой для печатного шрифта. Г. принимал актив-ное участие в создании грандиозного 13-томного берлинского «Wörtebuch der Äegyptischen Sprache» (под. ред. А. Эрмана и Х. Грапова); ввел в науку множество ценнейших исторических текстов, впервые опубликовав их комментированные пере-воды; значительно расширил представление о древнеегипетском вокабуларии, в том числе географическом. Преподавал в Оксфорде, университетах Манчестера и Чикаго; организовал ряд экспедиций в Египет. Автор двух блестящих общетеоре-тических работ по лингвистике. Не занимая официальных должностей, Г. состоял членом множества научных обществ и академий Европы и Америки. Автор более чем 150 работ.
Соч.: The Admonitions of an Egyptian Sage from a Hieratic Papyrus in Leiden (Pap. Leiden 334 recto). Leipzig, 1909 (rep. Hildes-heim-Züich-New York, 1990); Notes on the Story of Sinuhe. Paris, 1916; Egyptian Grammar: Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs. Oxford, 1927 (3rd rev. ed. 1957); The Wilbour Papyrus. Vol. I—III. London, 1941—1948; Ancient Egyptian Onomas-tica. 3 Vols. London, 1947; The Theory of Speech and Language, 1932; The Earliest Manuscripts of the Instruction of Amenemmes I / Mélanges Maspero I. (2), Le Caire, 1934. P. 479—496; The Ramesseum Papyri. Plates. Oxford, 1955; The Theory of Proper Names: A Controversial Essay. London — New York — Oxford, 1957; The Royal Canon of Turin. London, 1959; The Kadesh In-scriptions of Ramesses II. London, 1960; Egypt of Pharaohs. London,1961.
Лит.: Алпатов В. М. А. Гардинер — теоретик языкознания // Древний Египет: язык — культура — сознание. М., 1999. Faulkner R. O. Sir Alan Gardiner // JEA. 1964. Vol. 50. P. 170—172. В. А. Головина.