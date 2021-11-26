ЕЛИН-ПЕЛИН

ЕЛИН-ПЕЛИН (Ди­митр Ива­нов) - болгарский писатель, академик Болгарской АН.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. Ра­бо­тал учи­те­лем, биб­лио­те­ка­рем, ди­рек­то­ром му­зея И. Ва­зо­ва (1924-1944). Пе­ча­тал­ся с 1895 года. Ав­тор реа­ли­стических рас­ска­зов из кре­сть­ян­ской жиз­ни [наи­бо­лее из­вес­тен сборник «Под мо­на­стыр­ской ло­зой» («Под ма­на­стир­ска­та ло­за», 1936)], по­вес­тей - «Ге­ра­ко­вы» («Ге­ра­ци­те», 1911) и «Зем­ля» («Зе­мя», 1922), сборник сти­хо­тво­ре­ний в про­зе «Чёр­ные ро­зы» («Чер­ни ро­зи», 1928). Сре­ди других со­чи­не­ний: кни­ги для де­тей, в том числе ро­ма­ны «Ян Би­би­ян» (1933) и «Ян Би­би­ян на Лу­не» («Ян Би­би­ян на Лу­на­та», 1934). На русский язык пе­ре­во­дил­ся с 1913 года.

Сочинения:

Събра­ни съчи­не­ния. Со­фия, 1958-1959. Т. 1-10;

Сочинения. М., 1962. Т. 1-2.