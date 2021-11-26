ЭКСПЕДИЦИЯ ШЕКЛТОНА ‒ РОУЭТТА

Переменчивые планы

Э. Шеклтон уже дважды побывал в Антарктике. Но желание изведать этот континент не стихало.

Новую экспедицию Э. Шеклтон планировал совершить в Арктику, подготовив соответствующий план в 1920 г. Его поддержали Королевское географическое общество и канадское правительство. На экспедицию планировалось потратить 50 тыс. фунтов стерлингов.

В конце 1920 г. Э. Шеклтон обратился к своему школьному другу Дж.К. Роуэтту – владельцу предприятий по производству спирта, который и профинансировал затею Э. Шеклтона. В январе 1921 г. было приобретено китобойное судно Foca I, началась закупка снаряжения. На этапе подготовки от финансирования отказалась Канада, поэтому Э. Шеклтон решил изменить направление похода и отправиться в Антарктиду.

Планы и идеи

В июне 1921 г. Э. Шеклтон подготовил план изучения Южного океана, который включал путешествие вокруг Антарктики и подготовку описания 2000 миль ее побережья. Планировалось зайти на попутные острова, удостовериться в существовании Дауэрти, архипелага Нимрод и Туанаки.

Снаряжение: самолет Avro «Antarctic» Baby, воздушные шары-зонды, корабль «Квест», многочисленные прибора для наблюдений.

К дальним берегам

17 сентября 1921 г. «Квест» покинул Лондон и направился в Кейптаун. Однако по пути сломался двигатель, и экипаж остановился в Лиссабоне, затем – на Мадейре и Островах Зеленого мыса. Э. Шеклтон был вынужден идти в Рио-де-Жанейро на ремонт. После четырехнедельной стоянки Э. Шеклтон сразу направился в Южную Георгию, затем – к месту назначения.

4 января 1922 г. «Квест» оказался в Грютвикене. На следующий день у Э. Шеклтона случился приступ и он скончался. Экспедиция была продолжена без своего руководителя.

Новый руководитель экспедиции Ф. Уайлд планировал идти маршрутом Э. Шеклтона до о-ва Буве, затем – к берегам Антарктики. 18 января 1922 г. судно направилось к Южным Сандвичевым островам. Но по дороге экипаж решил не заходить на о-в Буве и двинуться на юг. 4 февраля «Квест» вышел к паковому льду. К 12 февраля корабль был на 69°17' ю.ш., после чего был вынужден повернуть обратно. Повторная попытка пробиться на юг так же не увенчалась успехом, и «Квест» ушел к о-ву Элефант. 6 апреля «Квест» прибыл в Южную Георгию.

Путь домой

Пробыв в Грютвикене месяц, корабль 8 мая повернул на Кейптаун. По пути были остановки на о-вах Инаксессибл и Найтингейл, где команда собрала зооботаническую и геологическую коллекции. 18 июня отряд прибыл в Кейптаун, где их встретили как героев. Ф. Уайлд планировал повторить поход на юг, но Дж.К. Роуэтт прислал приказ о возвращении экспедиции. Побывав на о-вах Св. Елены, Вознесения и Сан-Висенте «Квест» прибыл в Плимут 16 сентября 1922 г.