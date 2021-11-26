ДЖИЛЬИ БЕНЬЯМИНО

ДЖИЛЬИ БЕНЬЯМИНО (итал. Beniamino Gigli) - итальянский певец (те­нор).

Ро­дил­ся в се­мье са­пож­ни­ка. В 1908-1910 годах брал уро­ки у А. Бо­нуч­чи в Ри­ме. В 1911-1914 годах учил­ся в рим­ской консерватории «Сан­та-Че­чи­лия» у А. Ко­то­ньи и Э. Ро­за­ти.

Первая пре­мия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са во­ка­ли­стов в Пар­ме (1914). В том же го­ду де­бю­ти­ро­вал на опер­ной сце­не (пар­тия Эн­цо в «Джо­кон­де» А. Пон­кь­ел­ли , те­атр в г. Ро­ви­го), за­тем пел в раз­ных те­ат­рах Ита­лии.

В 1920-1932 годах со­лист те­ат­ра «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ра» (Нью-Йорк). В 1932 году вер­нул­ся в Ита­лию, пел пре­имущественно в Рим­ской опе­ре (в том числе в го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны). Га­ст­ро­ли­ро­вал в Ев­ро­пе и Аме­ри­ке (с 1930 года не­од­но­крат­но вы­сту­пал в те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден»).

В 1954 году ос­та­вил опер­ную сце­ну.

Один из са­мых зна­ме­ни­тых ли­рических те­но­ров XX века. Ос­но­ва ре­пер­туа­ра - пар­тии (все­го около 60) в ро­ман­тических и ве­ри­ст­ских опе­рах XIX - начала XX веков (В. Бел­ли­ни, Г. До­ни­цет­ти, Дж. Вер­ди, Дж. Пуч­чи­ни, Ж. Би­зе, Ж. Масс­не и др.). Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность пев­цу при­нес­ло ис­пол­не­ние не­апо­ли­тан­ских пе­сен.

Снял­ся в 16 музыкальных филь­мах. Со­хра­ни­лись многие ау­дио­за­пи­си, в том числе 7 пол­но­стью за­пи­сан­ных опер с его уча­сти­ем.

Сочинения :

Вос­по­ми­на­ния. М.; Л., 1967.