ДЖИЛЬИ БЕНЬЯМИНО
ДЖИЛЬИ БЕНЬЯМИНО (итал. Beniamino Gigli) - итальянский певец (тенор).
Родился в семье сапожника. В 1908-1910 годах брал уроки у А. Бонуччи в Риме. В 1911-1914 годах учился в римской консерватории «Санта-Чечилия» у А. Котоньи и Э. Розати.
Первая премия Международного конкурса вокалистов в Парме (1914). В том же году дебютировал на оперной сцене (партия Энцо в «Джоконде» А. Понкьелли, театр в г. Ровиго), затем пел в разных театрах Италии.
В 1920-1932 годах солист театра «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк). В 1932 году вернулся в Италию, пел преимущественно в Римской опере (в том числе в годы Второй мировой войны). Гастролировал в Европе и Америке (с 1930 года неоднократно выступал в театре «Ковент-Гарден»).
В 1954 году оставил оперную сцену.
Один из самых знаменитых лирических теноров XX века. Основа репертуара - партии (всего около 60) в романтических и веристских операх XIX - начала XX веков (В. Беллини, Г. Доницетти, Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ж. Бизе, Ж. Массне и др.). Широкую популярность певцу принесло исполнение неаполитанских песен.
Снялся в 16 музыкальных фильмах. Сохранились многие аудиозаписи, в том числе 7 полностью записанных опер с его участием.
Сочинения:
Воспоминания. М.; Л., 1967.