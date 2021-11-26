ДЮШАН-ВИЙОН РАЙМОН

ДЮШАН-ВИЙОН РАЙМОН - французский скульптор.

Обу­чал­ся на медицинском факультете университета в Па­ри­же (до 1898 года), ос­та­вил его по бо­лез­ни и ув­лёк­ся скульп­ту­рой, на­чав ис­пол­нять ста­ту­эт­ки жен­щин и жи­вот­ных. В те­че­ние не­сколь­ких лет вёл са­мо­сто­ятельные по­ис­ки, ра­бо­тая в раз­ных сти­лях и ма­не­рах (в мра­мо­ре, брон­зе, гип­се); ис­пы­тал влия­ние О. Ро­де­на [«Фут­бо­ли­сты» (Му­зей изящ­ных ис­кусств, Ру­ан), «Эзоп», обе 1906 год; порт­ре­ты сес­тёр - Ивонн и Мад­лен, 1908-1909 годы (ча­ст­ные со­б­ра­ния)]. В 1910 году за­ин­те­ре­со­вал­ся ку­биз­мом и вме­сте со свои­ми брать­я­ми - М. Дю­ша­ном и Ж. Вий­о­ном соз­дал груп­пу «Пю­то» (1911-1913 годы).

В его скульп­ту­рах гео­мет­ри­за­ция объ­ё­мов со­че­та­ет­ся с ис­поль­зо­ва­ни­ем приё­мов древнегреческой пла­сти­ки [« Пас­то­раль » («Адам и Ева»), гипс, 1910 год, На­цио­наль­ный му­зей со­вре­мен­но­го ис­кус­ст­ва, Па­риж], ди­на­ми­ка дос­ти­га­ет­ся вин­то­об­раз­ной ком­по­нов­кой ма­ши­но­по­доб­ных форм («Си­дя­щая де­вуш­ка»; «Боль­шая ло­шадь», обе 1914 год). Его пла­сти­ка, пе­ре­даю­щая стре­ми­тель­ные рыв­ки и мус­куль­ные на­пря­же­ния, близ­ка «си­ло­вым ли­ни­ям» в фу­ту­ри­стической скульп­ту­ре У. Боч­чо­ни. В 1912 году соз­дал про­ект фа­са­да (гип­со­вую мо­дель) «Ку­би­сти­че­ско­го до­ма» для художника А. Ма­ра, в ко­то­ром ор­га­нич­но со­че­та­ет­ся ар­хитектурное ре­ше­ние со скульп­ту­рой. В 1915 году от­пра­вил­ся на фронт в ка­че­ст­ве вра­ча; за­ра­зив­шись ти­фом, по­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в во­енном гос­пи­та­ле в Кан­не, где ри­со­вал ка­ри­ка­ту­ры и на­пи­сал ко­ме­дию «Се­ма­фо­ры» («Les Sémapho­res»). Сре­ди позд­них ра­бот так­же порт­ре­ты-бюс­ты Ш. Бод­ле­ра (брон­за, 1911 год, На­цио­наль­ный му­зей со­вре­мен­но­го ис­кус­ст­ва, Па­риж) и доктора Гос­се (1918 год, Ху­дожественная га­ле­рея Ол­брайт-Нокс, Буф­фа­ло, штат Нью-Йорк).

Иллюстрация:

Р. Дю­шан-Вий­он. «Боль­шая ло­шадь». Брон­за. 1914 год (от­лив­ка - 1961 год). На­цио­наль­ный му­зей со­вре­мен­но­го ис­кус­ст­ва (Па­риж). Архив БРЭ.