ДЮФИ РАУЛЬ
ДЮФИ РАУЛЬ - французский живописец, график, мастер прикладного искусства.
Учился в Художественной школе в Гавре (до 1897 года), где познакомился с Ж. Браком; затем в Школе изящных искусств в Париже (1900-1901 годы) у Л. Боннá. Ранние работы отмечены влиянием импрессионизма и постимпрессионизма («Сумерки в гаврском порту», 1904 год, Музей Кальве, Авиньон; «Пляж в Сент-Адресс», 1904 год, Национальный музей современного искусства, Париж).
Под воздействием живописи А. Матисса примкнул к группировке фовистов; в работах этого периода заметно также влияние П. Сезанна - впечатления от натуры передаются обобщёнными формами и сгустками форсированного цвета. Специфической особенностью фовизма Дюфи был интерес к декоративным качествам цветовых плоскостей, наполняющих городскую среду: «Афиши в Трувилле»(1906 год, Национальный музей современного искусства, Париж), «14 июля в Гавре. Улицы, украшенные флагами» (1906 год, Национальная галерея искусства, Вашингтон). В живописи с 1909 года доминируют флоральные мотивы и ритмы переплетающихся арабесок («Заброшенный сад», 1913 год, Национальный музей современного искусства, Париж). Дюфи исполнял также гравюры, книжные иллюстрации (для произведений Г. Аполлинера, А. Доде), а с 1912 года занялся росписями тканей, керамики, исполнением эскизов для шпалер (в 1941 году работал совместно с Ж. Люрса).
С начала 1920-х годов Дюфи жил преимущественно на юге Франции; путешествовал по Сицилии и Марокко, посетил Италию, в 1930-е годы Великобританию. К середине 1920-х годов сложился зрелый стиль Дюфи. Он предпочитал сюжеты, в которых раскрывалась праздничная сторона жизни (воскресные гулянья, регаты, скачки, концерты и т. п.). Благодаря высокой линии горизонта пространственного отношения приводятся к плоскости, картинное поле делится на отдельные цветовые зоны, поверх которых накладывается ажурный рисунок - деревья, постройки, фигурки людей словно парят в прозрачной спектральной среде. Лёгкая лазурь определяет тональность многих его полотен («Купальщицы в открытом море», 1925-1927 годы, Национальный музей современного искусства, Париж; «Морской праздник в Гавре», 1925 год, Городской музей современного искусства, Париж, и другие).
Дюфи занимался сценографией (пантомима «Бык на крыше» Д. Мийо, 1920 год, «Комедия Елисейских полей», Париж, и др.). Для Всемирной выставки 1937 года в Париже Дюфи выполнил (совместнос братом, Жаном Дюфи, 1888-1964 годы) крупномасштабное (60×10 м) панно «Фея электричества», в котором соединяются темы природы и истории, архитектурные мотивы и портреты учёных (ныне - Городской музей современного искусства, Париж). В поздний период творчества Дюфи писал преимущественно натюрморты и интерьеры, также лаконичные и изысканные работы, посвящённые музыке (серия «Скрипки» и картины-«посвящения» Ф. Шопену, И. С. Баху, В. А. Моцарту, К. Дебюсси).
Иллюстрация:
Р. Дюфи.«Регата в Коуз». 1934. Национальная галерея искусства (Вашингтон). Архив БРЭ.