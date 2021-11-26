ДЮАМЕЛЬ ЖОРЖ

ДЮАМЕЛЬ ЖОРЖ - французский писатель, член Французской академии.

Ро­дил­ся в се­мье фар­ма­цев­та, по­лу­чил медицинское об­ра­зо­ва­ние. Вме­сте с Ш. Вильд­ра­ком, Л. Дюр­те­ном и Р. Ар­ко­сом сто­ял у ис­то­ков литературного со­дру­же­ст­ва «Аб­бат­ст­во», раз­ви­вав­ше­го прин­ци­пы уна­ни­миз­ма.

Сре­ди ран­них про­из­ве­де­ний - по­этические сборники «Ле­ген­ды, бит­вы» («Des lé­gendes, des batailles», 1907 год), «Спут­ни­ки» («Com­pagnons», 1912 год) и другие; пье­сы «Свет» («La lu­mière», 1911 год), «Сра­же­ние» («Le combat», 1913 год) и другие.

Тра­гический опыт Первой ми­ро­вой вой­ны , во вре­мя ко­торой Дюамель ру­ко­во­дил ра­бо­той по­ле­вых гос­пи­та­лей, по­слу­жил ос­но­вой сборников но­велл «Жизнь му­че­ников» («Vie des martyrs», 1917 год) и «Ци­ви­ли­за­ция» («Ci­vilisation», 1918 год; оба - русский перевод 1924 год).

В ху­дожественном твор­че­ст­ве, как и в эс­сеи­сти­ке, Дюамель ут­вер­ждал гу­ма­ни­стические идеа­лы, от­вер­гая тех­ни­ци­ст­скую ци­ви­ли­за­цию, об­ще­ст­во по­треб­ле­ния: ро­ма­ны «Власть над ми­ром» («La possession du mon­de», 1919 год), «Сце­ны из бу­ду­щей жиз­ни» («Scѐ ­nes de la vie future», 1930 год). Про­бле­мы современной куль­ту­ры - в цен­тре мно­го­том­ных ро­ман­ных цик­лов «Жизнь и при­клю­че­ния Са­ла­ве­на» («Vie et aven­tu­res de Salavin», 1920-1932 годы; русский перевод не­ко­то­рых ро­ма­нов цик­ла - 1923, 1925, 1927 годы) и «Хро­ни­ка се­мьи Пас­кье» («Chro­ni­que des Pasquier», 1933-1944 годы).

Сре­ди позд­них про­из­ве­де­ний Дюамеля - ме­муа­ры, эс­се, за­мет­ки о пу­те­ше­ст­ви­ях (в т. ч. в СССР), ро­ма­ны «Ар­хан­гел при­клю­че­ния» («L’ar­chan­ge de l’aventure», 1955 год), «Ком­плекс Тео­фи­ля» («Le complexe de Thе́ophile», 1958 год). По­эзию Дюамеля на русский язяк пе­ре­во­ди­ли О. Э. Ман­дель­штам, А. М. Эф­рос и другие.

Сочинения:

За­пис­ки док­то­ра Ко­шуа. М.; Л., 1930

Œuvres choisies. P., 2005