ДУСБУРГ ТЕО ВАН
ДУСБУРГ ТЕО ВАН (настоящее имя и фамилия Кристиан Эмиль Мари Кюппер) - голландский художник, архитектор, дизайнер.
Около 1899 года начал заниматься живописью в духе натурализма; увлёкшись творчеством О. Домье, рисовал карикатуры. В 1908-1910 годах писал импрессионистич. пейзажи и портреты в манере Г. Х. Брейтнера. В 1916-1919 годах под влиянием В. В. Кандинского и П. Мондриана перешёл к абстрактной живописи («Ритм русского танца», 1918 год, Музей современного искусства, Нью-Йорк). С 1917 года издавал журнал «De Stijl», в 1922-1923 годах - журнал дадаистов «Mécano».
В сотрудничестве с Я. Й. П. Аудом, Г. Ритвелдом и другими занимался дизайном витражей и цветовой отделкой интерьеров, где использовал абстрактные композиции из цветных прямоугольников, ограниченных вертикальными и горизонтальными линиями. Вёл семинар в Баухаузе в Веймаре (1921-1922 годы). В 1923 году Дусбург организовал выставку группы «Де Стейл» в Галерее Л. Розенберга в Париже (участвовал со своим проектом «Дом художника» и др.).
C 1925 года Дусбург разрабатывал цветовые схемы с диагональным построением («Треугольники», 1928 год, Коллекция П. Гуггенхейм, Венеция; оформление кафе «Обетт» в Страсбуре, 1926-1928 годы, совместно с Х. Арпом и С. Тойбер-Арп). Дусбург выступал с художественно-критическими статьями и манифестами авангардного искусства (подписывался псевдонимами: в роли поэта-дадаиста - И. К. Бонсет, футуриста - Альдо Камини).
Сочинения:
"De nieuwe beweging in de schilderkunst. Delft, 1917;"
"Drie voordrachten over de nieuwe beeldende kunst. Amst., 1919."
Иллюстрация:
Т. ван Дусбург. «Симультанная контркомпозиция». 1929–30. Музей современного искусства (Нью-Йорк). Архив БРЭ.