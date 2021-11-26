ДУНИКОВСКИЙ КСАВЕРИЙ
ДУНИКОВСКИЙ КСАВЕРИЙ - польский скульптор и живописец.
Учился в Варшаве у Б. Сыревича и Л. Васильковского (около 1895-1896 годы), в Школе изящных искусств в Кракове (1896-1903 год) у А. Дауна и К. Лящки. Член объединения «Штука» (с 1908 года). Один из крупнейших польских скульпторов XX века, Дуниковский в раннем творчестве близок символизму и модерну (циклы «Человек», 1898-1905 годы, «Беременные женщины», бронза, 1906-1908 годы, и др.). Посетил Великобританию (1914 год), в 1914-1922 годах жил в Париже. Работы 1910-х годах отмечены влиянием О. Родена и экспрессионизма: проект памятника Болеславу Храброму (тонированный гипс, 1916-1917 годы), портреты (актёр Л. Сольский, бронза, 1910-1912 годы; все - Национальный музей, Варшава) и др.
Для зрелого стиля Дуниковского, сложившегося в 1920-1930-е годы, характерны пластическая обобщённость и конструктивная ясность формы, внутренняя цельность образов (цикл «Вавельские головы» для кессонов потолка «Посольского зала» замка на холме Вавель в Кракове, дерево, 1925-1929 годы и с 1955 года). Во время Второй мировой войны Дуниковский был узником Освенцима.
В послевоенные годы создал ряд монументов, отличающихся суровой героикой, активно взаимодействующих с окружающим пространством: памятник силезским повстанцам на горе Святой Анны близ Катовиц (1946-1952 годы), монумент Освобождения в Ольштыне (1949-1953 годы) и памятник «Солдатам 1-й армии Войска Польского» в Варшаве (1962-1963 годы; все - гранит). Среди живописных работ Дуниковского - исполненная драматической экспрессии серия «Освенцим» (1949-1955 годов, Национальный музей, Варшава). Преподавал в Школе изящных искусств в Варшаве (1904-1910; профессор), в Академии художеств в Кракове (1922-1940 годы и 1945-1955 годы), в Академии художестве в Варшаве и в Высшей школе изящных искусств во Вроцлаве (с 1959 года). После смерти Дуниковского был создан его музей во дворце «Круликарня» в Варшаве (отдел Национального музея).
Иллюстрация:
К. Дуниковский. Портрет Фредерика Шопена. Бронза. 1949. Музей скульптора К. Дуниковского (Варшава). Архив БРЭ.