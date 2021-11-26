ДАЛЛАПИККОЛА ЛУИДЖИ
ДАЛЛАПИККОЛА ЛУИДЖИ - итальянский композитор, пианист.
Окончил Флорентийскую консерваторию по классам фортепиано (1924) и композиции (1931). Преподавал там же (професиионально по классу фортепиано в 1934-1967 годах). В 1930-х годах был сторонником режима Муссолини, во время 2-й мировой войны резко критиковал его, за что подвергался гонениям.
В начале творческого пути Даллапиккола был близок неоклассицизму. С середины 1930-х годов основой его техники композиции стала додекафония, причём Даллапиккола выработал собственный «лирический додекафонный» стиль, не отказываясь полностью от мелодии, диатоники (балет «Марсий», 1948, Венеция) и тональности. Одно из полностью додекафонных сочинений - «Греческие стихи» («Liriche Greche» на тексты Сапфо, Алкея, Анакреонта) для голоса и инструментального ансамбля (1945).
Наиболее известные сочинения - антифашистский триптих (кантата «Острожные песни», 1941; одноактная опера «Узник» звучала по радио в 1949 году, поставлена в 1950 году во Флоренции; кантата «Песни освобождения», 1955) и опера «Улисс» (на собственное либретто по «Одиссее» Гомера, 1968, Берлин), включающая темы из ранее написанной музыки. Выступал как музыкальный критик. Осуществил редакции оперы «Возвращение Улисса на родину» К. Монтеверди (1942), фортепианного цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского (1940).