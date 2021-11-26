ДАЛЛАПИККОЛА ЛУИДЖИ

ДАЛЛАПИККОЛА ЛУИДЖИ - итальянский композитор, пианист.

Окон­чил Фло­рен­тий­скую консерваторию по клас­сам фортепиано (1924) и ком­по­зи­ции (1931). Пре­по­да­вал там же (професиионально по клас­су фортепиано в 1934-1967 годах). В 1930-х годах был сто­рон­ни­ком ре­жи­ма Мус­со­ли­ни, во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны рез­ко кри­ти­ко­вал его, за что под­вер­гал­ся го­не­ни­ям.

В на­ча­ле творческого пу­ти Даллапиккола был бли­зок не­оклас­си­циз­му . С середины 1930-х годов ос­но­вой его тех­ни­ки ком­по­зи­ции ста­ла до­де­ка­фо­ния, при­чём Даллапиккола вы­ра­бо­тал собственный «ли­ри­че­ский до­де­ка­фон­ный» стиль, не от­ка­зы­ва­ясь пол­но­стью от ме­ло­дии, диа­то­ни­ки (ба­лет «Мар­сий», 1948, Ве­не­ция) и то­наль­но­сти. Од­но из пол­но­стью до­де­ка­фон­ных со­чи­не­ний - «Гре­че­ские сти­хи» («Li­ri­che Greche» на тек­сты Са­пфо, Ал­кея, Анак­ре­он­та) для го­ло­са и ин­ст­ру­мен­таль­но­го ан­самб­ля (1945).

Наи­бо­лее из­вест­ные со­чи­не­ния - ан­ти­фа­ши­ст­ский трип­тих (кан­та­та «Ост­рож­ные пес­ни», 1941; од­но­акт­ная опе­ра «Уз­ник» зву­ча­ла по ра­дио в 1949 году, по­став­ле­на в 1950 году во Фло­рен­ции; кан­та­та «Пес­ни ос­во­бо­ж­де­ния», 1955) и опе­ра «Улисс» (на собственное либ­рет­то по «Одис­сее» Го­ме­ра, 1968, Бер­лин), вклю­чаю­щая те­мы из ра­нее на­пи­сан­ной му­зы­ки. Вы­сту­пал как музыкальный кри­тик. Осу­щест­вил ре­дак­ции опе­ры «Воз­вра­ще­ние Улис­са на ро­ди­ну» К. Мон­те­вер­ди (1942), фортепианного цик­ла «Кар­тин­ки с вы­став­ки» М.П. Му­сорг­ско­го (1940).