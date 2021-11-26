ДАЛЬ МОНТЕ ТОТИ
ДАЛЬ МОНТЕ ТОТИ - италянская певица, драматическая актриса.
Училась в Венеции у Б. Маркизио. В 1916 году дебютировала в театре «Ла Скала» (Милан) в меццо-сопрановой партии Бьянкафьоре («Франческа да Римини» Ф. Дзандонаи), с 1917 года выступала в партиях сопрано. Пела на сценах ведущих театров Италии («Ла Скала», 1922-1932 годы) и мира («Колон», Буэнос-Айрес, 1923; Парижская опера, 1924; «Метрополитен-опера», Нью-Йорк, 1924-1925 годы; «Ковент-Гарден», Лондон, 1925), была признана лучшим лирическим сопрано своего времени. Выступала в операх Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти (заглавная партия в «Лючии ди Ламмермур» была её излюбленной), Дж. Верди (прославилась в партии Джильды в опере «Риголетто»), Дж. Пуччини, У. Джордано (участвовала в премьере его оперы «Король», 1929, Милан). Среди немногих сохранившихся аудиозаписей с её участием - «Мадам Баттерфляй» Пуччини (1939, запись полной постановки, в дуэте с Б. Джильи, дирижёр Т. Серафин). В 1943 году оставила оперную сцену, снималась в кино. В 1931, 1956, 1963 годах приезжала в СССР (в последний раз с драматической труппой Ф. де Лулло).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Una voce nel mondo. Mil., 1962;
Голос над миром. М., 1966.