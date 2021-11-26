ДАДАИЗМ

ДАДАИЗМ - авангардистское литературно-художественное движение в Западной Ев­ро­пе и США середины 1910-х - начала 1920-х годов.

Дадаизм, под­го­тов­лен­ный дея­тель­но­стью французских ху­дож­ни­ков М. Дю­ша­на и Ф. Пи­ка­биа в Нью-Йор­ке, офор­мил­ся как ху­дожественное дви­же­ние в Цю­ри­хе (1916), в сре­де ин­тер­на­цио­наль­ной ху­дожественной эмиг­ра­ции (груп­па, свя­зан­ная с литературным ка­ба­ре «Воль­тер»: Х. Балль, Т. Тца­ра, Х. Арп и др.). На­зва­ние «Дадаизм» да­но ли­де­ром дви­же­ния - по­этом Тца­ра (с 1917 года так­же из­да­вал журнал «Dada»). Отдельные груп­пы Дадаистов су­ще­ст­во­ва­ли в Кёль­не (М. Эрнст, Арп и др.), Ган­но­ве­ре (К. Швит­терс и др.), Па­ри­же [кру­жок, свя­зан­ный с журналом «Lit­térature» (1919-1923 годы): Л. Ара­гон, А. Бре­тон, П. Элю­ар и др.]. Не­сколь­ко особ­ня­ком стоя­ла бер­лин­ская груп­па «по­ли­тических да­даи­стов», имев­шая яр­ко вы­ра­жен­ную со­ци­аль­но-кри­ти­че­скую и ан­ти­ми­ли­та­ри­ст­скую на­прав­лен­ность (Г. Грос, О. Дикс, Дж. Харт­филд, С.И. Шар­шун и др.); её пред­ста­ви­те­ли в даль­ней­шем ста­ли мас­те­ра­ми по­ли­тической гра­фи­ки и ка­ри­ка­ту­ры. В Ита­лии, Рос­сии и на Ук­раи­не сход­ные с Дадаизмом чер­ты при­сут­ст­во­ва­ли в искусстве и ак­ци­ях фу­ту­ри­стов.

По­ро­ж­дён­ное смя­те­ни­ем пе­ред кош­ма­ром 1-й ми­ро­вой вой­ны, дви­же­ние Дадаизма было про­грамм­но ни­ги­ли­сти­че­ским - ин­тел­лек­ту­аль­ным бун­том, ко­то­рый на­шёл вы­ра­же­ние в экс­цен­трич­ных ак­ци­ях и скан­даль­ных пред­став­ле­ни­ях, мис­ти­фи­ци­рую­щих и про­во­ци­рую­щих пуб­ли­ку. Да­даи­сты от­вер­га­ли пла­но­мер­ное по­ст­рое­ние про­из­ве­де­ний, куль­ти­ви­руя слу­чай­ность; при­бе­га­ли к приё­мам па­ро­дии и раз­ру­ше­ния ху­дожественной фор­мы. В об­лас­ти изо­бра­зительного ис­кус­ст­ва эти тен­ден­ции про­яви­лись в ре­ди-мейд М. Дю­ша­на, пе­ре­ри­сов­ках тех­нических чер­те­жей в по­лот­нах Ф. Пи­ка­биа, кол­ла­жах К. Швит­тер­са и Х. Ар­па.

В сло­вес­ном твор­че­ст­ве Дадаизм, как про­яв­ле­ние экспериментального от­но­ше­ния к сло­ву, стре­мил­ся унич­то­жить гра­ни­цы ме­ж­ду литературой и другими ви­да­ми искусства, ме­ж­ду литературой и дей­ст­ви­тель­но­стью, ме­ж­ду отдельными про­из­ве­де­ния­ми («си­муль­тан­ное сти­хо­тво­ре­ние» - од­но­вре­мен­ное чте­ние раз­ных тек­стов, прак­ти­ко­вав­шее­ся цю­рих­ски­ми да­даи­ста­ми). Вы­смеи­вая и па­ро­ди­руя тра­диционной литературной фор­мы («Ан­на Блю­ме» Швит­тер­са, 1919), да­даи­сты ло­ма­ли не толь­ко при­выч­ные по­этические и смы­сло­вые струк­ту­ры («Два­дцать пять сти­хо­тво­ре­ний» Тца­ра, 1918; «Об­лач­ный на­сос» Ар­па, 1920), но стре­ми­лись пре­одо­леть сам строй язы­ка, раз­ру­шая грам­ма­ти­ку и соз­да­вая но­вые сло­ва. Край­ним про­яв­ле­ни­ем этой тен­ден­ции ста­ли про­из­ве­де­ния, раз­ла­гаю­щие язык на его «пер­вич­ные со­став­ляю­щие» - основные зву­ки, по­доб­но за­уми русских фу­ту­ри­стов («Пра­со­на­та» Швит­тер­са, 1923).

Да­даи­сты стре­ми­лись пре­вра­тить са­му гра­фи­ку язы­ка в изо­бра­зительное сред­ст­во: их тек­сты ста­но­вят­ся ви­зу­аль­ны­ми ком­по­зи­ция­ми, вы­хо­дя в син­те­тическую об­ласть кол­ла­жа и кон­крет­но­го искусства (Швит­терс, Пи­ка­биа, Тца­ра, Р. Ха­ус­ман). Французские да­даи­сты до­ба­ви­ли к по­ис­кам Дадаизма тех­ни­ку ав­то­ма­ти­че­ско­го пись­ма - по­пыт­ку пол­но­го рас­кре­по­ще­ния бес­соз­на­тель­но­го. Осо­бым жан­ром Дадаизма мож­но счи­тать литературные ма­ни­фе­сты, пуб­ли­ко­вав­шие­ся в мно­го­численных да­даи­ст­ских жур­на­лах и но­сив­шие во мно­гом ав­то­па­ро­дий­ный ха­рак­тер.

В Гер­ма­нии и Ни­дер­лан­дах ли­те­ра­тур­ный Дадаизм труд­но от­гра­ни­чить от не­ко­то­рых про­яв­ле­ний экс­прес­сио­низ­ма и кон­ст­рук­ти­виз­ма (Т. ван Дус­бург), во Фран­ции кру­жок да­даи­стов до­воль­но бы­ст­ро пе­ре­шёл на по­зи­ции сюр­реа­лиз­ма . Литературные опы­ты Дадаистов ока­за­ли влия­ние на кон­крет­ную по­эзию, хеп­пе­нинг, пер­фор­манс.

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