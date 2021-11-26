ЧЕШСКИЙ КУБИЗМ

Авангардное художественное движение в Чехословакии начала ХХ в., также именуемое кубоэкспрессионизмом. Главным центром этого движения была Прага.

Возникновение. Архитектура и живопись

Образцом и главным источником вдохновения для чешских кубистов был кубизм французский, представленный прежде всего в работах Пабло Пикассо и Жоржа Брака . Многие молодые чешские художники начала ХХ в. во время путешествий в Париж знакомились с новейшими тенденциями в живописи и скульптуре и черпали из них вдохновение для собственного творчества. Так, в начале ХХ в. Париж посетили чешский скульптор О. Гутфрёйнд , живописцы Б. Кубишта , Э. Филла , Й. Чапек .

О чешском кубизме как об обособленном явлении и самостоятельном художественном направлении можно говорить, начиная примерно с 1910 г. Характерной особенностью чешского кубизма, выделяющего его при сравнении с кубизмом французским, а также с другими национальными его вариациями, является тот факт, что его основателями и ведущими деятелями были архитекторы и скульпторы, а не живописцы. Осознавая эпохальное значение и новаторство стиля, созданного Пикассо и Браком, они стремились приспособить его для всех областей художественного творчества: скульптуры, живописи, прикладного искусства и архитектуры.

В архитектуре ведущими представителями чешского кубизма были Йозеф Гочар (1880-1945), Йозеф Хохол (1880-1956), Влатислав Гофман (1884-1964) и Павел Янак (1882-1956). Они активно создавали проекты кубистических построек, абсолютно уникальных и не похожих ни на что до них, и успешно реализовывали эти проекты,

К наиболее заметным зданиям в стиле кубизма можно отнести следующие постройки.

Работы Й. Гочара:

«Дом у черной Мадонны» и кафе «Grand café Orient» с оригинальным кубистическим интерьером (Прага, 1912)

здание Легиобанка (Прага, 1923)

вилла для двух семей на Тихоновой улице (Прага, 1912)

курортный павильон в г. Лазне Богданеч (1912)

Работы Й. Хохола:

Вилла Коварович (Прага, 1912-1913)

Кубистический жилой дом Ходека на ул. Неклановой (Прага, 1913-1914)

Несколько жилых домов в пражском районе Вышеград

Работы П. Янака:

Бетонный Либеньский мост (Прага, 1924-1928)

Škodův palác (1929)

Художниками чешского кубизма были Эмиль Филла (1882-1953), Антонин Прохазка (1882-1945), Богумил Кубишта (1884-1918), художник и писатель Йозеф Чапек (1887-1945). Главный скульптор чешского кубизма - Отто Гутфрёйнд (1889-1927), чья скульптура «Тревога» («Uzkost», 1912) стала одним из первых образцов кубоэкспрессионизма в этой сфере искусства. Многие из этих художников были членами художественного объединения «Манес», однако в 1911 г. в этой некогда единой группе произошел раскол. В этот год ряд художников (Кубишта, Филла, Прохазка), архитекторов (Янак, Гочар, Хохол), а также скульптор Гутфрёйнд создали новое объединение - «Группа художников» или «Скупина» («Skupina výtvarných umělců»). У группы был собственный журнал – «Художественный ежемесячник» («Umĕlecký mĕsíčník»), где публиковались теоретические работы, переводы и критические статьи. Эти молодые архитекторы и художники были более идеалистичны в своих взглядах и критиковали строгий рационализм своих предшественников, таких как Отто Вагнер (1841-1918) и Ян Котера (1871-1923).

Наиболее заметные картины, выполненные в кубистическом стиле:

Работы Э. Филлы:

«Утешитель» (1911)

«Зрители» (Diváci, 1912)

«Женщина с веером» (Žena S Vějířem,1917) и др.

Работы А. Прохазки:

«Муж и жена» («Muž a žena», 1911)

«Курящий» («Kuřák», 1915)

«Концерт на скрипке» («Koncert na housle», 1922)

Работы Б. Кубишты:

«Гипнотизер» («Hypnotisér», 1912)

«Стеклянный натюрморт» («Skleněné zátiší», 1913) и др.

Особенности стиля. Рондокубизм

Стиль чешских кубистов всегда выделялся посредством создания острых точек, нарезки плоскостей и кристаллических форм в их произведениях искусства. Они полагали, что объекты несут свою собственную внутреннюю энергию, которая может быть выпущена только путем разделения горизонтальных и вертикальных поверхностей, которые сдерживают консервативный дизайн и «игнорируют потребности человеческой души». Это был способ восстать из типичной художественной эстетики начала 1900-х гг. в Европе с ее обилием орнаментов и украшений. Чешский кубизм за несколько лет активного существования на европейской художественной сцене начала ХХ в. стал заметным и выделяющимся своей новизной художественным движением, обычно называемым кубоэкспрессионизмом. В нем сочеталась фрагментация форм и разложение форм на простейшие фигуры, «кубики», присущие кубизму, и эмоциональность экспрессионизма.

Основными «строительными блоками» кубизма были квадрат для геометрических образований, кристаллические структуры, куб и пирамида. В живописи они как правило не использовались отдельно, а в сочетании с кривыми и плавными линиями. Пирамида и кристаллические формы стали отличительным знаком чешского кубизма в архитектуре, дизайне мебели и прикладном искусстве.

После окончания Первой мировой войны и создания независимой Чехословакии в 1918 г. архитектурный чешский кубизм постепенно перерос в чешский рондокубизм, который носил более декоративные черты, поскольку на него оказали влияние традиционные народные орнаменты, интерес к которым возродился на волне чешского патриотизма. Рондокубизм часто предлагал эстетически более богатые и более сложные комбинации, возникающие на пересечении типичных кубистических элементов с другими геометрическими формами, такими как круг, эллипс, сфера, цилиндр или конус.