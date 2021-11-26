БАЛТАДЖИОГЛУ Исмаил Хаккы

Турецкий ученый-просветитель, писатель, драматург и общественно-политический деятель, внесший значительный вклад в культурно-идеологическое становление современной Турецкой Республики.

Родился в семье среднего чиновника и получил разностороннее образование: в возрасте 4 лет был зачислен в религиозную школу, с 7 лет обучался в различных частных школах Стамбула , включая прославленную Шемс-уль-мекатиб («Солнце школ»). Во время обучения в Февзие Рюшдийеси (1899) Б. познакомился с Чукурджумалы Кадри-эфенди, который привил ему интерес к османской каллиграфии. В 1902 Б. окончил лицей Вефа Идадиси, поступил в Стамбульский университет (Дарульфюнун), где учился до Младотурецкой революции 1908 . В студенческие годы проникся идеями позитивизма и национализма . В феврале 1909 Б. поступил на должность калли­графа в Стамбульский мужской педагогический колледж (Дарульмуаллимин), ставший под руководством Мустафы Саты-бея в 1909—1912 центром современного образования в Османской империи .

Царившая в колледже атмо­сфера творческого подъема способ­ствовала научным изысканиям Б. В 1910—1911 по настоянию Саты-бея Б. отправился в путешествие по странам Европы, преимущественно по Франции. Во время пребывания в Европе Б. познакомился с прогрессивными образовательными концепциями, заложившими основу для его дальнейшей просветительской деятельности.

Вернувшись в Стамбул, Б. опубликовал несколько книг по социологии преподавания и педагогике : «Революция в обучении и воспитании» (1912) и «Народное образование» (1913), стал преподавать в Стамбульском университете и разных колледжах, включая женский педагогический колледж (Дарульмуаллимат), а также занял руководящий пост в министерстве просвещения. В 1920 Б. в качестве профессора Стамбульского университета решил целиком посвятить себя научным исследованиям в области педагогики, социологии и мусульманской эстетики. В 1923—1927 стал президентом униветситета.

Активно участвовал в обсуждении не только реформы образования, но и места ислама в общественной жизни Турции. Выступал за секуляризацию школ и усиление национально-культурного компонента в общеобразовательных программах. В 1933 в ходе реформы системы образования Б. лишился должности профессора , что воспринял как личную драму. В 1934 он начал издавать еженедельный журнал о культурной и научной жизни «Новый человек», выпускавшийся вплоть до 1976. На страницах журнала Б. отстаивал свои идеи о языке, религии и искусстве как столпах общества, о необходимости завершить вестернизацию Турции без урона для национально-культурных традиций. Этот период жизни Б. был наиболее плодотворным с точки зрения научных исследований и публицистики . В 1941 он вернулся в профессиональное образование, получив должность профессора университета Анкары.

В 1942—1950 попробовал себя в роли парламентария, однако разочаровался в политической деятельности. Окончательно решил посвятить себя науке и преподаванию, сохранив профессорскую должность вплоть до самой смерти.

Сочинения:

Hayatım. İstanbul, 1998;

Türk’e doğru. İstanbul, 1942;

Türklerde yazı sanatı: Türk sanat yazılarının grafolojisi ve estetiği üzerine sosyo-psikolojik deneme. Ankara, 1958;

Talim ve Terbiyede İnkılab. İstanbul, 1328 [1912];

Terbiye-i avam. Dersaadet [İstanbul], 1330 [1914].

Автор статьи: П. В. Шлыков.

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