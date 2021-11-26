ЗАГОВОР 20 ИЮЛЯ 1944
Попытка государственного переворота в нацистской Германии.
Предпринята оппозиц. кругами в условиях резко осложнившегося воен. положения Германии (вступление Красной Армии на территорию стран Вост. Европы, распад агрессивного блока, открытие Второго фронта в Зап. Европе). Заговорщики преследовали цель физически уничтожить А. Гитлера, передать власть в стране армии, распустить Национал-социалистическую немецкую рабочую партию, СС, СД, гестапо, восстановить демократич. институты при сильной президентской власти. Пост главы государства планировалось передать Л. Беку, рейхсканцлера – К. Герделеру, главнокоманд. вермахтом назначить ген.-фельдм. Э. фон Вицлебена, команд. сухопутными силами – ген.-фельдм. Э. Роммеля. Гл. задачей нового правительства должно было стать заключение мира с зап. державами и достижение перелома в войне против СССР в пользу Германии. Дата выступления заговорщиков дважды переносилась (с 11 июля на 15 июля, затем на 20 июля). Руководство переворотом в Берлине на заключит. этапе его подготовки осуществляли офицеры генштаба сухопутных сил – полк. К. Шенк фон Штауффенберг, Э. фон Вицлебен, ген. пехоты Ф. Ольбрихт, ген.-полк. Э. Гёпнер, в Париже – ген. пехоты К. Г. фон Штюльпнагель. В соответствии с разработанным планом Штауффенберг доставил в ставку Гитлера «Вольфшанце» под Растенбургом (ныне Кентшин, Польша) взрывное устройство с часовым механизмом, внёс его в портфеле и оставил в помещении, где Гитлер принимал доклад о положении на фронтах. После взрыва заговорщики, уверенные, что Гитлер убит, по сигналу «Валькирия» начали выступление в Берлине и др. городах. Однако уже к вечеру 20.7.1944, после поступления в Берлин сообщения о том, что Гитлер жив и получил лишь лёгкое ранение, его сторонники перешли к активным ответным действиям. Ведущую роль в разгроме заговора сыграл берлинский охранный батальон под команд. майора (с 20.7.1944 полк., с 31.1.1945 ген.-м.) О. Э. Реммера. К 23 ч 20.7.1944 попытка переворота была подавлена, мн. заговорщики арестованы, Штауффенберг, Ольбрихт и ряд др. руководителей и участников заговора расстреляны на месте. В последующие месяцы по обвинению в причастности к заговору нацистские власти арестовали св. 7 тыс. чел., в т. ч. ок. 700 офицеров, ок. 200 чел. были казнены. Заговор 20.7.1944 рассматривается историографией ФРГ в качестве важнейшего события внутригерманского сопротивления гитлеровской диктатуре.
Автор статьи: О. В. Вишлёв.