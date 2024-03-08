ТОДЗИО, ХИДЭКИ

Тóдзио (Тодзё) , Хидэки (30.12.1884, Токио — 23.12.1948, там же) — японский государственный и военный деятель, генерал (1941). Из семьи генерал-лейтенанта. Окончил Высшую военную академию (1915). Служил на командных и штабных должностях, преподавал в военной академии. Генерал-майор (1933), генерал-лейтенант (1936). Начальник штаба Квантунской армии (1937–1938), военный вице-министр (май–декабрь 1938), начальник Главного управления ВВС (1938–1940). Военный министр в кабинете Ф. Коноэ (22 июля 1940 — 17 октября 1941). Сторонник активной экспансионистской политики и заключения военно-политического союза с Германией и Италией. На посту премьер-министра (18 октября 1941 — 22 июля 1944; по совместительству военный министр в течение всего срока, а также министр внутренних дел (28 октября 1941 — 17 февраля 1942), министр торговли и промышленности (8 октября — 1 ноября 1943), министр вооружений (1 ноября 1943 — 22 июля 1944), начальник Генерального штаба (21 февраля — 18 июля 1944)) руководил подготовкой к вой­не и ходом военных операций, мобилизацией экономического потенциала Японии, ее колоний и подконтрольных территорий в рамках «сферы сопроцветания Великой Восточной Азии». Т. были присущи авторитарный стиль управления и подбор кадров по принципу личной преданности, однако диктатором он не был. После поражения у о. Сайпан был вынужден уйти в отставку. В сентябре 1945 арестован (перед арестом совершил попытку самоубийства), предан суду Международного военного трибунала по Дальнему Востоку как «военный преступник категории А», приговорен к смертной казни и повешен. Личность и деятельность Т., которого называли «японским Гитлером» и «преступником номер один», остаются в Японии предметом острых дискуссий. Т. посвящена обширная научная, популярная и художественная литература на японском языке.

Лит .: Butow R. J. C. Tojo and the Coming of the War. Stanford, 1961; Hoyt E. P. Warlord. Tojo Against the World. New York, 1996. В. Э. Молодяков.