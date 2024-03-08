СВОБОДА, ЛЮДВИК

Свóбода ( чеш. Svoboda) , Людвик (25.11.1895, дер. Грознатин, обл. Тржебич, Австро-Венгрия, ныне Чехия — 20.09.1979, Прага) — чехословацкий военный и государственный деятель. Из крестьянской семьи, по специальности агроном, во время Первой мировой вой­ны 1914 – 1918 призван в австро-венгерскую армию (1915), отправлен на Восточный фронт, вскоре попал в плен, в 1916 в Киеве вступил в чешско-словацкое вой­ско в составе российской армии, участвовал в боях при Зборове (1917), у Бахмача (1918). В годы Гражданской вой­ны в России 1917 – 1922 воевал в составе Чехословацкого корпуса . В 1920 в чине капитана вернулся в Чехословакию. Удостоен ряда орденов и медалей, в том числе Георгиевских крестов III и IV степени.

В 1922–1931 и с 1934 служил в различных частях чехословацкой армии, в 1931–1934 преподавал венгерский язык в Военной академии в Границах. В 1938 в условиях немецкой оккупации Чехословакии занимался созданием военной организации «Оборона народа», в июне 1939 бежал в Польшу, где попытался объединить силы чехов и словаков в одном вооруженном подразделении. В сентябре 1939 вместе с ним отступил в СССР, интернирован, до 1941 находился в советских лагерях. Один из инициаторов формирования 1-го Чехословацкого отдельного пехотного батальона летом 1942. С марта 1943 участвовал в боевых действиях в составе 1-й Чехословацкой отдельной пехотной бригады на Воронежском фронте, в освобождении Киева, в Карпато-Дукельской операции 38-й армии 1-го Украинского фронта. С августа 1944 командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса в СССР, генерал армии (1945).

С апреля 1945 по апрель 1950 — министр национальной обороны Чехословакии, в феврале 1948 заявил, что армия находится вне политики, но поддержал линию Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) и вступил в КПЧ. В 1950–1951 — заместитель председателя правительства А. Запотоцкого , в 1948–1968 — депутат Национального собрания ЧССР, в 1954–1964 член Президиума. В 1950 снят с поста министра обороны по настоянию СССР, в 1951 обвинен в неблагонадежности и репрессирован, в ноябре-декабре 1952 находился под арестом. В 1954 реабилитирован. В 1954–1958 — начальник Военной академии в Праге.

30 марта 1968 избран Национальным собранием по предложению А. Дубчека президентом республики. В августе 1968 не одобрил ввод в ЧССР вой­ск стран Организации Варшавского Договора , но воспрепятствовал вооруженному вмешательству чехословацкой армии в конфликт. 23–26 августа инициировал сложнейшие переговоры в Москве, активно способствовал освобождению вывезенных в СССР чехословацких политиков. Занял компромиссную позицию во время подписания Московского протокола. В апреле 1969 поддержал назначение Г. Гусака председателем КПЧ и его курс на «нормализацию».

С апреля 1974 серьезно болен, но отказывался подать в отставку. 29 мая 1975 на основе специального закона лишен президентских полномочий.Трижды герой ЧССР, Герой Советского Союза (1965), Народный герой Югославии.

Трижды герой ЧССР, Герой Советского Союза (1965), Народный герой Югославии.

Соч .: От Бузулука до Праги. М., 1963; Cestami života. Praha, 1971.

Лит .: Kožnаr V., Richter K. Armádní generál Ludvík Svoboda. Brno, 1987; Kadlec V . Podivné konec našich prezidentů. Hradec Králové, 1991; Чехия и Словакия в ХХ веке. Очерки истории. Кн. 1–2. М., 2005. З. С. Ненашева.