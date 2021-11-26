МАНХЭТТЕНСКИЙ ПРОЕКТ

МАНХЭТТЕНСКИЙ ПРОЕКТ - ус­лов­ное на­име­но­ва­ние про­грам­мы ра­бот по соз­да­нию ядер­но­го ору­жия в США.

При­ня­та пре­зи­ден­том США Ф.Д. Руз­вель­том в августе 1942 года. Ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти во­енного при­ме­не­ния атом­ной энер­гии и ра­нее ве­лись в американских ла­бо­ра­то­ри­ях Нью-Йор­ка, Прин­сто­на, Берк­ли и Чи­ка­го. В декабре 1941 года Руз­вельт при­нял ре­ше­ние о рас­ши­ре­нии и ин­тен­си­фи­ка­ции ра­бот по соз­да­нию атом­ной бом­бы под эги­дой Национального комитета обо­рон­ных ис­сле­до­ва­ний во гла­ве с В. Бу­шем. Ле­том 1942 года в ре­зуль­та­те со­гла­ше­ния с британским пра­ви­тель­ст­вом во­енному министерству США бы­ло по­ру­че­но ор­га­ни­зо­вать со­вме­ст­ную дея­тель­ность спе­циа­ли­стов обе­их стран по ис­поль­зо­ва­нию ядер­ной энер­гии в во­енных це­лях. Для это­го 13 августа 1942 года офи­ци­аль­но уч­ре­ж­дён «Ман­хэт­тен­ский ин­же­нер­ный ок­руг» инженерных войск ар­мии США; все ис­сле­до­вательские груп­пы ста­ли ра­бо­тать по од­но­му пла­ну, ко­то­рый по­лу­чил название «Манхэттенский проект». Административным ру­ко­во­ди­те­лем про­ек­та был на­зна­чен генерал Л. Гровс, на­уч­ным - профессор Р. Оп­пен­гей­мер, воз­глав­ляв­ший «сверх­ла­бо­ра­то­рию» по раз­ра­бот­ке атом­ной бом­бы, рас­по­ло­жен­ную на пла­то Лос-Ала­мос в шта­те Нью-Мек­си­ко (смотри в статье Лос-Ала­мос­ская на­цио­наль­ная ла­бо­ра­то­рия). В на­учном го­род­ке Лос-Ала­мос все ра­бо­ты, свя­зан­ные главным образом с про­бле­ма­ми ис­поль­зо­ва­ния ядер­ной энер­гии в военных це­лях, ве­лись в об­ста­нов­ке аб­со­лют­ной сек­рет­но­сти, ру­ко­во­дство СССР ин­фор­ми­ро­ва­но о них не бы­ло. Чис­ленность на­се­ле­ния Лос-Ала­мо­са в пе­ри­од осу­ще­ст­в­ле­ния «Манхэттенского проект» со­став­ля­ла 6-9 тысяч человек. К ра­бо­те при­влек­ли ин­тер­национальную груп­пу фи­зи­ков (в том числе эмиг­ран­тов из Гер­ма­нии и других ев­ропейских стран), сре­ди ко­то­рых бы­ли все­мир­но из­вест­ные учё­ные Н. Бор, А. Комп­тон, Э. Фер­ми, Дж. Франк, Э. Ло­уренс, Г. Юри, Х. Бе­те, Э. Сег­ре, Дж. Чед­вик, Г. Си­борг, Р. Фейн­ман, О. Чем­бер­лен, Ю. Виг­нер, Л. Сци­лард (Л. Си­лард), С. Улам, Э. Тел­лер, Р. Пай­ерлс и другие.

Ин­тен­сив­ные уси­лия по соз­да­нию атом­ной бом­бы пер­во­на­чаль­но оп­рав­ды­ва­лись не­об­хо­ди­мо­стью опе­ре­дить Гер­ма­нию, где так­же ве­лись ра­бо­ты по соз­да­нию ядер­но­го ору­жия. Ко­гда по­ра­же­ние Гер­ма­нии ста­ло не­из­беж­ным, ра­бо­ты бы­ли про­дол­же­ны с ещё боль­шим раз­ма­хом в це­лях за­кре­п­ле­ния во­енно-тех­нического пре­вос­ход­ст­ва США и на­не­се­ния ядер­но­го уда­ра по Япо­нии. В на­ча­ле апреля 1945 года ру­ко­во­ди­те­ли «Манхэттенского проекта» пред­ста­ви­ли во­енному ми­ни­ст­ру Г. Стим­со­ну док­лад о сро­ках го­тов­но­сти атом­ных бомб. На­ме­ре­ние американского пра­ви­тель­ст­ва при­ме­нить атом­ную бом­бу про­тив Япо­нии вы­зва­ло про­ти­во­дей­ст­вие многих учё­ных, уча­ст­во­вав­ших в её соз­да­нии. Ко­мис­сия под пред­се­да­тель­ст­вом Дж. Фран­ка под­го­то­ви­ла пе­ти­цию на имя пре­зи­ден­та США, в ко­то­рой пре­ду­пре­ж­да­ла ру­ко­во­дство стра­ны о не­дол­го­веч­но­сти американской ядер­ной мо­но­по­лии и со­ве­то­ва­ла не при­ме­нять атом­ную бом­бу в во­енных це­лях. Од­на­ко 16 июля 1945 года в пус­тын­ном рай­оне шта­та Нью-Мек­си­ко, не­да­ле­ко от авиационной ба­зы Ала­мо­гор­до, был про­из­ве­дён пер­вый в ис­то­рии взрыв ядер­но­го уст­рой­ст­ва. Об этом ис­пы­та­нии пре­зи­дент США Г. Тру­мэн, при­бег­нув к ино­ска­за­ни­ям, со­об­щил гла­ве советской де­ле­га­ции И.В. Ста­ли­ну на Бер­лин­ской (Пот­сдам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года . Это ста­ло на­ча­лом «атом­ной ди­пло­ма­тии», а 6 и 9 августа 1945 года США сбро­си­ли атом­ные бом­бы на японские го­ро­да Хи­ро­си­ма и На­га­са­ки. По мне­нию многих учё­ных и по­ли­тических дея­те­лей при­ме­не­ние ядер­но­го ору­жия про­тив японских го­ро­дов не вы­зы­ва­лось во­енной не­об­хо­ди­мо­стью и бы­ло при­зва­но про­де­мон­ст­ри­ро­вать по­ли­тическую и во­енную ге­ге­мо­нию США в ми­ре.

Атом­ные бом­бар­ди­ров­ки ста­ли од­ним из пер­вых ак­тов на­чи­нав­ших­ся «хо­лод­ной вой­ны» и гон­ки ядер­ных воо­ру­же­ний.

В августе 1946 года в США всту­пил в си­лу за­кон об атом­ной энер­гии. В со­от­вет­ст­вии с ним соз­да­на гражданская ко­мис­сия по атом­ной энер­гии, ко­то­рой с 31 декабря 1946 года пе­ре­да­ны все до­ку­мен­ты «Ман­хэт­тен­ско­го про­ек­та».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)