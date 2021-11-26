ЭЙЗЕНХАУЭР Дуайт Дейвид

Американский военачальник и государственный деятель, с 1943 Верховный главнокомандующий союзными силами в Западной Европе, генерал армии США (1944), президент США (1953-1961).

Родился в небольшом техасском городке Денисон в семье приверженцев религиозной секты меннонитов. С раннего возраста был вынужден подрабатывать на маслобойне и торговать овощами. В школе учился неплохо, увлекался спортом. В 1910 г. стал кадетом престижного общевойскового училища в Вест-Пойнте. 12 июня 1915 г. Д. Эйзенхауэру было присвоено звание лейтенант армии США. Службу проходил в отдаленном техасском форте. В апреле 1917 г. Соединенные Штаты вступили в 1-ю мировую войну. Эйзенхауэра отправили в штат Джорджия, где поручили заняться подготовкой личного состава в одном из танковых корпусов. Тем не менее один из его многочисленных рапортов об отправке на фронт был удовлетворен, но за несколько дней до отплытия в Европу пришло сообщение о подписании перемирия с Германией. В 1925 г. Эйзенхауэр был принят в командно-штабной колледж в форте Ливенворт в Канзасе — одно из самых авторитетных по тем временам военных учебных заведений США. Он был первым по успеваемости, что давало неплохие перспективы на будущее. В 1928 г. он окончил также Армейский военный колледж в Вашингтоне. В 1929-1933 гг. работал в аппарате военного министра, а позднее у начальника штаба армии США Д. Макартура. В 1936 г.— полковник. Оказывал помощь в создании филиппинской армии. Вернувшись на родину в 1940 г., как и в годы 1-й мировой войны, получил задание заняться подготовкой резервов. Однако уже 11 марта 1941 г. Эйзенхауэру поручили возглавить штаб 3-й армии, и он получил свою первую генеральскую звезду. В декабре 1941 г. японцы напали на Перл-Харбор. 19 февраля 1942 г. Эйзенхауэр был утвержден в должности начальника управления планирования военных операций штаба армии США. Основной его задачей стала разработка операций на Тихом океане, однако генерал уже тогда не скрывал своих взглядов, считая, что именно Европе суждено стать главным театром военных действий и только там решаются судьбы народов всего мира. Возможно, что эта позиция Айка (такое прозвище он получил еще в годы юности) сыграла свою роль, когда встал вопрос о назначении главнокомандующего вооруженными силами США на Европейском театре военных действий. Кандидатура Эйзенхауэра была одобрена и в Вашингтоне, и в Лондоне. В июне 1942 г. Эйзенхауэр отправился в Англию, чтобы создать из войск западных союзников сплоченную и боеспособную армию, которая могла бы десантироваться на континент и нанести там поражение германским силам. Первой проверкой полководческих способностей генерала Эйзенхауэра стала разработка и проведение им операции «Факел» по высадке экспедиционных сил союзников в Северной Африке. Операция началась 8 ноября 1942 г. и закончилась 13 мая 1943 г. капитуляцией немецко-итальянских войск. Весной 1943 г. Эйзенхауэр был назначен руководить Средиземноморским театром военных действий, и он приступил к планированию и подготовке очередной операции. Вторжение союзных войск в Сицилию началось 9 июля 1943 г. В этой операции участвовало 150 тыс. человек и 1000 кораблей. За 6 недель германо-итальянские войска были разгромлены, а Италия заявила о своем выходе из войны. В августе 1943 г. состоялась встреча Рузвельта и Черчилля в Квебеке. На ней был, наконец, положительно решен вопрос об открытии Второго фронта в Европе, дальше медлить было уже опасно — становилось очевидным, что русские могут обойтись и без их помощи. После Тегеранской конференции лидеров СССР, США и Англии Эйзенхауэр был назначен на пост главнокомандующего всеми силами союзников в Европе и приступил к разработке операции «Оверлорд» — десанта в Северную Францию. В его полном распоряжении находилось ок. 3 млн. солдат и офицеров — 39 американских, английских, канадских, французских и польских дивизий. Утром 6 июня 1944 г., несмотря на бушующий на море шторм, Эйзенхауэр дал приказ к началу операции. Благодаря грамотным дезинформационным мероприятиям немцы не ожидали мощного десанта именно в Нормандии. Плацдарм постоянно расширялся, и вскоре огненный поток войск Эйзенхауэра двинулся по территории Франции. 25 августа был освобожден Париж, а к сентябрю 1944 г. союзные армии продвинулись почти на 450 км к Берлину. Зимой 1944/1945 гг. войска западных союзников попали в достаточно тяжелое положение после начала германского контрнаступления в Арденнах, однако, благодаря начавшемуся раньше времени наступлению советских войск на Висле, положение удалось стабилизировать. К марту 1943 г. войска под командованием Эйзенхауэра широким фронтом вторглись в Германию, продвигаясь навстречу Красной Армии. В это время главнокомандующий выступил против настойчивых призывов премьер-министра Великобритании У. Черчилля развернуть наступление на берлинском направлении и захватить столицу Германии раньше русских. Эйзенхауэр считал такую позицию противоречащей здравому смыслу, т. к. советские войска находились уже на ближних подступах к Берлину. В конце концов союзные силы развернули главное наступление на юг и север Германии. После капитуляции «Третьего рейха» Эйзенхауэр несколько месяцев был командующим американскими оккупационными войсками в Германии, часто встречался со своими коллегами из армий других стран, в т. ч. и с маршалом Г. К. Жуковым. Из его рук он получил высшую военную награду Советского Союза — орден «Победы», позднее посетил Москву и Ленинград. Огромный авторитет в народе позволил генералу победить на президентских выборах в 1952 г.: более 55 % американских граждан отдали ему свои голоса. На самом высоком государственном посту США Дуайт Эйзенхауэр находился 2 срока. В целом внешняя политика президента Эйзенхауэра была более гибкой, чем у его предшественника Г. Трумэна, хотя советско-американские отношения развивались тогда крайне неравномерно. Он не позволил открыто втянуть свою страну ни в один вооруженный конфликт, все 8 лет его президентства прошли без прямого использования армии США в какой-либо точке мира.