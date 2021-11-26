ЧЕЛНОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ВВС США

Операции по бомбардировке объектов противника американской авиацией с использованием для взлета и посадки авиабаз (аэродромов) на территории СССР (Полтава, Миргород, Пирятин).

Бомбардировщики Б-17 «Летающая крепость» и истребители сопровождения из состава 15-й и 8-й воздушных армий США вылетали с аэродромов Италии и Англии, наносили удары по объектам противника в Восточной Германии и странах Юго-Восточной Европы, совершая затем посадку на Полтавском аэроузле. Здесь происходили ремонт, заправка, подвешивались новые бомбы, и самолеты уходили в обратный рейс, чтобы нанести очередной неожиданный удар по врагу. Американское командование присвоило этим операциям кодовое наименование «Фрэнтик» (англ.— бешеный, разъяренный). Договоренность руководителей СССР и США о проведении «челночных» операций была достигнута в кон. 1943 г. Для решения вопросов, связанных с подготовкой базирования и инженерного и материально-технического обеспечения группы американских ВВС был создан специальный отдел, а затем Управление ВВС, подчиненное непосредственно заместителю командующего ВВС генерал-лейтенанту (с 19 августа генерал-полковнику) А. В. Никитину. Для обслуживания Полтавского аэроузла была сформирована 169-я авиационная база особого назначения (АБОН). Ее командиром был назначен генерал-майор А. Р. Перминов, его заместителем по политчасти — подполковник И. И. Колесников, начальником штаба — генерал-майор С. К. Ковалев, начальником оперативного отдела — майор Н. Ф. Щепанков, начальником аэродромного узла — инженер-майор К. А. Строганов. С воздуха аэродромы прикрывали 802-й и 57-й гвардейский истребительные авиаполки 310-й истребительной дивизии ПВО и зенитная артиллерия 6-го корпуса ПВО. Американская сторона сформировала для руководства «челночными операциями» т. н. Восточное командование во главе с генералом Р.Уолшем. Подготовка Полтавской АБОН к приему американских самолетов была завершена в конце мая 1944 г. Для первой «челночной» операции были выделены четыре бомбардировочных (2-я, 97-я, 99-я и 483-я) и одна истребительная (325-я) группы 15-й воздушной армии США под командованием генерал-лейтенанта К.Икера. Рано утром 2 июня 130 бомбардировщиков Б-17 и 69 истребителей П-51 «Мустанг», вылетев с аэродромов Бари (Италия), нанесли удар по железнодорожному узлу города Дебрецен в Венгрии. Операция прошла успешно. Из состава группы был потерян лишь один самолет «Летающая крепость», взорвавшийся в воздухе в районе цели. Началось регулярное выполнение операций «Фрэнтик». Успех первых операций, однако, был омрачен серьезным ущербом, нанесенным базе в ночь на 22 июня 1944 г. Установив место базирования американских самолетов, немецкая авиация нанесла удар по Полтавскому аэродрому, где днем совершили посадку соединения 8-й воздушной армии США. Было уничтожено 44 американских самолета (из них 37 «Летающих крепостей»), а также 4 самолета советских ВВС, сожжено ок. 1 тыс. тонн авиационного горючего. Всего в период со 2 июня по 19 сентября 1944 г. с использованием Полтавского аэроузла ВВС США было осуществлено 18 воздушных операций (из них большая часть «челночных»). Бомбардировке подвергались железнодорожные узлы, аэродромы, промышленные предприятия в Галаце, Мелеце, Бухаресте, Плоешти, Фокшанах, Констанце, Джурджу, Бузэу (Румыния), Смедерево (Югославия), Будапеште, Сольноке (Венгрия), самолетостроительный завод «Фокке-Вульф» в Гдыне, нефтеперегонный завод в Тшебине (Польша) и другие цели. Последний рейс в Полтаву американские самолеты совершили, сбросив в районе Варшавы контейнеры с боеприпасами и снаряжением, предназначавшиеся для восставших частей Армии Крайовой во главе с генералом Бур-Коморовским. В сентябре американское командование сообщило о своем решении прекратить с 1 ноября 1944 г. проведение операций «Фрэнтик», после чего началось постепенное свертывание Полтавского аэроузла, продолжавшееся до июня 1945 г. Американцы покидали Советский Союз с чувством благодарности к советским людям. В обращении генерала Р. Уолша к своим подчиненным говорилось: «Помни: 1) Место, где ты был, раньше было оккупировано врагом. 2) Русские убрали все бомбы и мины, сброшенные немцами 21 июня 1944 г. и, убирая их, они понесли большие жертвы... 3) Русские проделали большую физическую работу для нас, создавая нам хорошие условия жизни... Ни одна другая нация не сделала для нас столько, сколько сделали для нас русские». Короткий период сотрудничества советских и американских воинов в Полтаве остался в памяти наших народов как светлая страница отношений между США и СССР.

Исторические источники:

Куманичкин А.С. Чтобы жить... Купцов Н.С. Воздушные рабочие войны. Николаев М.А. Добровольцы, шаг вперед! М., 1987.

Авторы статьи: Орлов А. С., Никифоров Ю. А.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015