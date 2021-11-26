АНТИФАШИСТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АЛБАНИИ, (Keshillit Antifashist Nacional-Clirimtar)

Являлся высшим органом законодательной власти.

Образован 24.05.1944 в Пермети на Антифашистском национально-освободительном конгрессе по инициативе Национально-освободительного фронта Албании, находившегося под контролем местных коммунистов. Президиум АНОСА, который возглавил О. Нишани, выполнял функции этого органа между заседаниями. Решением АНОСА был образован Антифашистский национально-освободительный комитет как исполнительный орган. Руководитель Албанской компартии Э. Ходжа был назначен главой (председателем) Комитета, который по решению второго заседания АНОСА, проходившего в Берате 20.10.1944, трансформировался во Временное демократическое правительство Албании . На этом же заседании было принято решение о проведении выборов в региональные национально-освободительные советы. После освобождения Албании в конце ноября 1944 АНОСА начал проводить политику, направленную на изменение государственного устройства Албании и окончательного отказа от довоенной общественно-политической системы, что привело в конечном счете к объявлению 11.01.1946 Албании Народной республикой и окончательному поражению сторонников монархии . Действия АНОСА способствовали в дальнейшем установлению коммунистического тоталитарного режима, просуществовавшего до начала 90-х ХХ в.

Автор статьи: Улунян А.А.

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