АБЭ, Нобуюки

Японский политический и военный деятель, генерал.

Командовал японскими войсками на Тайване. В 1930-е — военный министр. До февраля 1936 — член высшего Военного совета. С августа 1939 по январь 1940 — премьер-министр. Главной задачей своего кабинета объявил разрешение конфликта с Китаем и невмешательство в европейские дела. Затем являлся послом Японии при марионеточном правительстве Ван Цзинвэя в Нанкине. В 1941–1945 являлся членом Тайного совета. В 1944–1945 генерал-губернатор Кореи. После поражения Японии во Второй мировой войне был арестован американскими оккупационными властями, но по окончании Токийского процесса выпущен на свободу, не понеся никакого наказания.

Автор статьи: И. Н. Селиванов.