ЖИВКОВИЧ ПЕТАР
ЖИВКОВИЧ ПЕТАР - сербский и югославский политический деятель.
Окончил военную академию в Белграде (1899). Активный участник государственного переворота 1903 года, в результате которого династию Обреновичей на сербском престоле сменила династия Карагеоргиевичей. Создатель тайной офицерской организации «Белая рука», близкой престолонаследнику Александру (будущий король Александр I Карагеоргиевич). С января 1917 года по 1928 год командир королевской гвардии. С 1923 года дивизионный генерал, с 1930 года генерал армии. В январе 1929 года - апреле 1932 года премьер-министр Королевства Югославия. Один из основателей и председатель (1936) проправительственной Югославской национальной партии. Военный министр с 1934 года. В 1936 году подал в отставку в знак несогласия с курсом правительства М. Стоядиновича. С 1941 года в эмиграции, министр без портфеля и помощник командующего вооруженными силами правительства Королевства Югославия в изгнании.