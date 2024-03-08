СМЕТОНА, АНТАНАС

Сметóна (Смятона, лит. Smetona) , Антанас (10.08.1874, Ужуленис — 09.01.1944, Кливленд) — литовский политик и государственный деятель. Президент Литвы. Закончил прогимназию в Паланге (1893), гимназию в Петербурге (1897), юридический факультет Петербургского университета (1902). Некоторое время работал помощником адвоката, затем — в Земельном банке. В 1902–1907 был членом Литовской демократической партии. В годы Первой мировой вой­ны 1914 – 1918 — заместитель председателя и председатель Литовского общества помощи жертвам вой­ны. На Литовской конференции 18–22 августа 1917 был избран в Совет Литвы (Lietuvos Taryba), стал его председателем. Склонялся к прогерманской ориентации. 16 февраля 1918 подписал Декларацию независимости Литвы. С 4 апреля 1919 по 19 июня 1920 — президент Литвы. В 1923–1927 преподавал в Каунасском университете этику, философию, стилистику литовского языка. В 1920–1924 возглавлял Партию народного прогресса, ставшую в 1924 при активном участии С. составной частью Литовского национального союза (ЛНС) . В 1925 избран председателем ЛНС. Был фактическим руководителем государственного переворота 1926. 19 декабря 1926 38 голосами из 42 присутствовавших членов Сейма избран президентом. Переизбран в 1931 и 1938. В стране был установлен авторитарный политический режим, введена цензура, преследовались политические оппоненты. На заседании Сейма 15 июня 1940 выступил против принятия советского ультиматума, но поддержки не получил. С июня 1940 — в эмиграции в Германии, Швейцарии, США.

Соч. : Pasakyta parašyta, 1927–1934. Kaunas, 1935.

Ист .: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. Fondas 1686.

Лит .: Эйдинтас А. А. Антанас Сметона [1874–1944: Политический деятель буржуазной Литвы]. Вильнюс, 1990; Каспяравичюс А. Антанас Сметона в политике независимой Литвы: националист или только государственник? // Асоба у гiсторыi: гераiчнае i трагiчнае. Брэст, 2006; Рихтер К. Культ Антанаса Сметоны в Литве (1926–1940). Принцип действия и развитие // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. № 1(5). 2014. И. А. Кукушкина.