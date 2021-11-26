НОЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Революция в Германии, начавшаяся в ноябре 1918 г.

Завершение революции датируется 1919 г. либо 1923 г.

Революция началась в условиях военного поражения Германии. 28 октября 1918 г. развернулись волнения моряков, которые отказались выполнять приказ о выходе флота в море. 3 ноября матросов поддержали рабочие, в Киле начался митинг. По демонстрантам был открыт огонь. В ответ в Киле началось восстание, 4 ноября был создан солдатский Совет. Движение стало распространяться на другие города. К 9 ноября митингами были охвачены города по всей Германии, в Берлине началась политическая забастовка. Солдаты братались с рабочими. 9 ноября революция победила в Берлине. Рейхсканцлер Макс Баденский передал власть лидеру социал-демократов Ф. Эберту. Последний Гогенцоллерн Вильгельм II бежал из страны. Депутаты рейхстага провозгласили республику. По инициативе группы рабочих лидеров («революционных старост») был создан Берлинский совет, который взял ситуацию в столице под свой контроль. По всей стране стали создаваться органы рабочего самоуправления – Советы. Как и в России, большинство в рабочих Советах получили социал-демократы. Они входили в умеренную Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и более радикальную Независимую социал-демократическую партию Германии (НСДПГ). В составе НСДПГ действовала группа «Спартак» во главе с К. Либкнехтом и Р. Люксембург , которые выступали за переход от буржуазной революции к социалистической. В декабре спартаковцы вышли из НСДПГ и создали Коммунистическую партию Германии (КПГ).

Берлинский совет поддержал созданное 10 ноября правительство (Совет народных уполномоченных) во главе с Ф. Эбертом и Г. Гаазе (в декабре он ушел в отставку). Правительство немедленно разрешило свободную деятельность профсоюзов, забастовки и ввело 8-часовой рабочий день. Новое правительство санкционировало Компьенское перемирие 11 ноября 1918 г. Правительственная комиссия во главе с К. Каутским изучала возможность социализации предприятий.

16-17 декабря прошел I Всегерманский съезд советов, на котором успеха добились умеренные социал-демократы. Съезд назначил выборы в Учредительное собрание на 19 января 1919 г. В декабре 1918 г. правительство приступило к разоружению революционных частей, что вызвало столкновения. В результате январских боев в Берлине 1919 г. КПГ и другие радикальные левые силы были разгромлены, Либкнехт и Люксембург убиты.

На выборах в Учредительное собрание успеха добились СДПГ, Демократическая партия, Католическая партия «Центра», Народная партия, Национальная народная партия. Коммунисты в выборах не участвовали. Собрание приступило к работе 6 февраля 1919 г. в городе Веймар. Принятая им 31 июля конституция и сама республика получили название Веймарской. Первым президентом Германии 23 сентября был избран Эберт.

В феврале-апреле 1919 г. произошли советские восстания в ряде городов и земель Германии, в том числе в марте – в Берлине, но в ходе скоротечной гражданской войны в Германии очаги советского движения были подавлены добровольческими военными отрядами (фрайкорами). Последним очагом советского движения в Германии стала Бавария, где 7 апреля 1919 г. была провозглашена Баварская советская республика. Баварская Красная армия потерпела поражение, и 1-3 мая Мюнхен был взят правительственными войсками.

После заключения Версальского мирного договора 28 июня 1919 г. усилились реваншистские настроения. 13-17 марта 1920 г. произошла попытка правого переворота («капповский путч»), но она провалилась. Возник нацизм. В марте 1921 г. новое выступление коммунистов закончилось неудачей, и правительство восстановило контроль над Руром. Ситуация социально-политической нестабильности сохранялась до осени 1923 г. (см. кризис 1923 г. в Германии).

Автор статьи: Шубин А.В.