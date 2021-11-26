МУДАНИЙСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1922 Муданийское перемирие 1922 — соглашение, подписанное 11 октября 1922 в турецком городе Муданье представителями Великого национального собрания Турции, с одной стороны, и Великобритании, Франции и Италии — с другой.

Муданийское перемирие 1922 — соглашение, подписанное 11 октября 1922 в турецком городе Муданье представителями Великого национального собрания Турции, с одной стороны, и Великобритании, Франции и Италии — с другой. Греция вначале не подписала М. п., но 14 октября объявила о присоединении к нему.

М. п. фактически завершило Турецкую войну за независимость (1919—1922), стало результатом успехов кемалистов, которые изгнали греческие войска из Анатолии в сентябре 1922 и продвинулись в оккупированную союзниками «нейтральную зону» вокруг Черноморских проливов. Турки демонстрировали готовность пересечь «нейтральную зону» и изгнать греческую армию из Вост. Фракии, что создало угрозу столкновения с войсками союзников. 23 сентября союзники предложили начать переговоры о перемирии на условиях эвакуации греков из Вост. Фракии и освобождения турками нейтральной зоны. Главнокомандующий турецкими силами Кемаль-паша ( Ататюрк ) принял предложение. На открывшихся 3 октября в Муданье переговорах турки были представлены командующим Западным фронтом Исмет-пашой ( Инёню ), генералом Асымом Гюндюзом, подполковником Тевфиком Быйыклыоглу и заместителем главы Красного полумесяца Хамитом Хасанджаном, а союзники — генералами Чарльзом Харингтоном (Великобритания), Антони Шарпи (Франция) и Эрнесто Момбелли (Италия). Греческая делегация в Муданье во главе с генералом Константином Мазакарисом и полковником Птолемеосом Сарияннисом в переговорах не участвовала.

Изначально турецкая делегация отказывалась признавать «нейтральную зону» вокруг Черноморских проливов и настаивала на полном суверенитете Турции над Вост. Фракией. Переговоры зашли в тупик и оказались на грани срыва, однако союзники пошли на уступки и признали суверенитет Турции над Вост. Фракией, согласившись на въезд турецких представителей и жандармов в провинцию в течение 30 дней после эвакуации греческих сил, на которую отводилось 15 дней. В ответ турецкая делегация согласилась не нарушать статус «нейтральной зоны» до заключения мира, а также гарантировала прекращение военных действий против Греции. М. п. состояло из 14 статей и вступило в силу через три дня после подписания — в ночь с 14 на 15 октября.

М. п. закрепило результаты военных побед кемалистов, позволило им решить в свою пользу проблему Вост. Фракии, которая являлась камнем преткновения в отношениях с Грецией и союзниками, а также приблизило международное признание Турции. Остальные вопросы рассматривались на Лозаннской мирной конференции 1922 — 1923 .

Ист. : Турция: рождение национального государства. 1918—1923 (по документам РГАСПИ). М., 2007.

Лит. : Sonyel S. R . Turkish Diplomacy 1918—1923. London, 1975; Pehlivanoglu A. Oner . Barış yolunda Mudanya Mutarekesi. Istanbul, 2002; Еремеев Д. Е. Становление республиканской Турции (1918—1939 годы). М., 2004. П. В. Шлыков.