МЕНДЕРЕС Аднан

Турецкий государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи круп­ных зем­ле­вла­дель­цев. В 1917 окон­чил Амер. кол­ледж в г. Из­мир и кур­сы офи­це­ров за­па­са. Уча­ст­ник гре­ко-ту­рец­кой вой­ны 1919–22. В 1930 окон­чил юри­дич. ф-т ун-та в г. Ан­ка­ра. В 1931 из­бран де­пу­та­том Вел. нац. со­бра­ния Тур­ции от Нар.-рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии. В 1945 ис­клю­чён из неё за не­согла­сие с по­ли­тич. кур­сом И. Инё­ню. В 1946 соз­дал и воз­гла­вил Де­мо­кра­тич. пар­тию (ДП). По­сле по­бе­ды ДП на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1950 за­нял пост пре­мьер-министра. Про­вёл ряд ли­бе­раль­ных ре­форм, на­прав­лен­ных на раз­ви­тие пром. про­из-ва и тор­гов­ли, по­кро­ви­тель­ст­во­вал ча­ст­но­му биз­не­су. Сто­рон­ник ак­тив­но­го со­труд­ни­че­ст­ва Тур­ции с За­па­дом. Ини­ции­ро­вал уча­стие тур. войск в Ко­рей­ской вой­не 1950–53 , всту­п­ле­ние Тур­ции в 1952 в НАТО и по­да­чу ею в 1959 за­яв­ки на всту­п­ле­ние в Ев­ро­пей­ское эко­но­ми­че­ское со­об­ще­ст­во. Не­смот­ря на ак­ти­ви­за­цию внеш­ней тор­гов­ли и эко­но­мич. подъ­ём, в пе­ри­од прав­ле­ния М. воз­рос­ло со­ци­аль­ное рас­слое­ние тур. об­ще­ства, уси­ли­лась кор­руп­ция, что вы­зы­ва­ло ост­рое не­до­воль­ст­во по­сле­до­ва­те­лей М. К. Ата­тюр­ка, пре­ж­де все­го в ар­мей­ских кру­гах. В ре­зуль­та­те во­ен. пе­ре­во­ро­та 27.5.1960 от­стра­нён от вла­сти и при­вле­чён к су­ду по об­ви­не­нию в кор­руп­ции и на­ру­ше­нии кон­сти­ту­ции. Каз­нён в тюрь­ме на о. Им­ра­лы, по­хо­ро­нен на о. Яс­сыа­да. В 1990 пе­ре­за­хо­ро­нен с по­чес­тя­ми в Стам­бу­ле.

Авторы статьи: А. А. Сот­ни­чен­ко.