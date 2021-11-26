ГРЕКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1919‒22
Война Турции против интервенции держав Антанты, проводившейся силами греческой армии.
После поражения Османской империи в 1-й мировой войне и подписания Мудросского перемирия 1918 державы-победительницы приступили к разделу её территории, в т. ч. собственно турецкой. Они оккупировали зону проливов, Вост. Фракию, ряд районов Анатолии; поставили под свой контроль столицу империи – Стамбул. 15.5.1919 греч. войска по решению «большой четвёрки» (Великобритания, Франция, Италия, США) высадились в Измире. Одновременно на Парижской мирной конференции 1919–20 зап. державы начали разработку проекта договора с султанским правительством, предусматривавшего раздел Турции. Развернувшееся в Турции нац.-освободит. движение (см. «Кемалистская революция») помешало реализации этих замыслов. 16.3.1920 державы Антанты оккупировали Стамбул. Вслед за этим они предприняли открытую воен. интервенцию в Анатолию, возложив её осуществление на Грецию, которой были обещаны значит. тур. территории. 22.6.1920 греч. армия выступила из Измира и, несмотря на поражения, нанесённые ей в сражениях у Инёню 10.1 и 31.3.1921 войсками созданного в апр. 1920 в Анкаре Великого нац. собрания Турции, к лету 1921 продвинулась в глубь Анатолии, почти до Анкары. В сент. 1921 М. К. Ататюрк был назначен главнокомандующим тур. вооруж. силами. Под его руководством, опираясь на воен. и политич. поддержку Сов. России, тур. армия дала решительный отпор греч. интервенции. В ходе сражения у р. Сакарья (23.8–13.9.1921) греч. войскам было нанесено тяжёлое поражение, они были вынуждены отступить до линии Эскишехир – Афьон-Карахисар (ныне Афьонкарахисар). Начался распад антитурецкой коалиции держав. В окт. 1921 Франция заключила с правительством Ататюрка мирный договор; прекратила вооруж. борьбу против Турции и Италия. Однако державы Антанты продолжали оккупацию Стамбула, а Греция не отказывалась от своих территориальных претензий, что исключало возможность мирного разрешения конфликта. В конце авг. 1922 тур. войска после тщательной подготовки перешли в генеральное наступление и, разгромив 30.8.1922 в сражении у Думлупынара греч. армию, освободили Измир (9.9.1922). К 18.9.1922 греч. войска были полностью вытеснены из Анатолии. Г.-т. в. завершили Муданийское перемирие 1922 и Лозаннский мирный договор 1923, по условиям которых иностр. войска были выведены также из Стамбула и Вост. Фракии, а независимость Турецкой Республики получила международно-правовое признание. Вопросы обмена греч. и тур. населения были урегулированы греко-турецкой конвенцией 1923.