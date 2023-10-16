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17.06.2026
Первая мировая война. 1914-1918 гг.
Какое событие послужило непосредственным поводом к началу Первой мировой войны?
Объявление Германией войны России 1 августа 1914 года.
Убийство наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда вместе с супругой в Сараево.
Отказ российского императора Николая II прекратить всеобщую мобилизацию после ультиматума, предъявленного Германской империей.
Вторжение армии кайзера Вильгельма II на территорию нейтрального Королевства Бельгия для обхода французских приграничных укреплений.
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