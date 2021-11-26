ЖОФФР ЖОЗЕФ ЖАК

Жоффр (фр. Joffre), Жозеф Жак Сезер (12.01.1852, Ривзальт, деп. Вост. Пиренеи — 03.01.1931, Париж) — маршал Франции (1916).

Родился в семье бондаря. С детских лет отличался высокими способностями к учебе. В 1869 выдержал высокий конкурс и поступил в Политехническую школу. С началом Франко-германской войны 1870—1871 добровольцем отправился на фронт. По окончании войны завершил учебу, начал службу в инженерных частях французской армии. Принимал участие в колониальных войнах в Индокитае и на Мадагаскаре, служил в Западной Сахаре, был военным губернатором Французского Судана. В 1902 — бригадный генерал, в 1905 — дивизионный генерал. С 1908 — командир корпуса. В 1911 был назначен начальником Генерального штаба, вице-председателем Высшего военного совета. В 1914—1916 — главнокомандующий французской армией.

Один из главных разработчиков французского стратегического плана по отражению возможного наступления германской армии. Неудачные для союзников пограничные сражения с германскими войсками в августе 1914 вскрыли недостатки этого плана. Репутация Ж. была восстановлена после того, как ему удалось, воспользовавшись наступлением русских армий в Восточной Пруссии, организовать отход французских войск за р. Марна, а затем нанести поражение германским войскам в Марнском сражении (5—12 сентября 1914). Тактика постепенного изматывания противника, избранная Ж. в 1915, имела следствием значительные потери среди французских войск. Неудача наступательной операции на р. Сомма (июль — ноябрь 1916), когда союзникам не удалось прорвать германскую оборону, вынудила Ж. подать в отставку с поста главнокомандующего, на чем давно настаивал глава правительства А. Бриан. В порядке компенсации за отставку Ж. был назначен военным советником правительства и получил звание маршала Франции.

В 1917 Ж. возглавлял французскую военную миссию в США, где занимался подготовкой прибытия американских войск на Западный фронт. В 1918 был послан с военной миссией в Японию. В качестве члена Высшего военного совета активно участвовал в послевоенной реорганизации вооруженных сил Франции, энергично продвигая ускоренное развитие военной авиации и тяжелой артиллерии. Пользовался большим авторитетом в армии и в обществе. В 1918 избран во Французскую академию. С середины 1920-х отошел от дел и сосредоточился на написании воспоминаний.

Соч.: 1914—1915. Подготовка войны и ведение операций / Пер. с фр. М., 1923; Mémoires du Maréchal Joffre. 1910—1917. Vol. 1—2. Paris, 1932.

Лит.: Fraenkel R. Joffre, l’âne qui commandait des lions. Paris, 2004; Huet J.-P. Joseph Joffre le vainqueur de la Marne. Paris, 2004; Varillon P. Joffre. Paris, 1956.