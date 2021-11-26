МЕЦ

Мец — город на северо-востоке Франции, бывшая столица Лотарингии , ныне столица департамента Мозель. Расположен у слияния рек Мозель и Сейль. Историю города определяло местоположение на границе соперничавших между собой Франции и Германии. В древности главное поселение кельтского племени медиоматриков. После завоевания римлянами в 58 до н. э. возник город Диводур с форумом, термами и амфитеатром; с конца IV в. использовалось название Меттис. Входил в состав римской провинции Белгика. В 451 был взят Аттилой . С конца V в. под властью франков. Стал резиденцией королей Австразии . После усиления власти местных майордомов и их воцарения во Франкском королевстве в 751 М. пользовался покровительством королей династии Каролингов . По Верденскому договору М. стал столицей владений Лотаря I («Cрединного королевства»), с 855 — королевства Лотарингия. С 925 М. перешел под власть королей Германии, затем вошел в состав Священной Римской империи. Реальная власть находилась в руках местных епископов. В 1180 М. получил самоуправление; в 1234 окончательно освободился от власти епископа. Имел статус свободного имперского города, вступив в пору процветания. Власть в М. принадлежала аристократии, но большое влияние имели цеха ремесленников и торговцев, а также банкиры. В XIV—XV вв. отстоял независимость в борьбе с герцогами Лотарингии, Люксембурга и Бургундии. В М. проводились имперские собрания, на одном из них (1356) была принята Золотая булла . Входил в состав провинции трех епископств (М., Верден, Туль), разделявшей Францию и Германию. В эпоху Реформации склонялся к лютеранству , однако нашел покровительство у французского короля Генриха II , оборонявшего город от Габсбургов . По Вестфальскому миру 1648 перешел под власть Франции. Тогда же получил мощные укрепления (стены и цитадель). Стал важным экономическим центром (текстильная, пищевая, металлургическая промышленность). В результате Франко-прусской войны 1870—1871 М. был включен в состав Германии (1871—1918). По итогам Первой мировой войны в 1918 снова перешел к Франции, однако в 1940 был оккупирован Германией. Тогда же старинные укрепления были снесены, сохранились только «Ворота немцев». После освобождения в 1944 возвращен в состав Франции. В 1971 был основан университет, названный по имени уроженца М. поэта Поля Верлена. В 2010 открылся крупный музейный комплекс — Центр