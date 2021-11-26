МАРНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1914 ГОДА

МАРНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1914 ГОДА - встреч­ное сра­же­ние на реке Мар­на (Фран­ция) 5-12 сентября ме­ж­ду бри­та­но-французскими и германскими вой­ска­ми в начале Первой ми­ро­вой вой­ны .

Пе­рей­дя в контр­на­сту­п­ле­ние про­тив на­сту­пав­ших на Па­риж германских войск (ко­мандующий - генерал Х. Мольт­ке Млад­ший; 900 тысяч человек, около 3,4 тысяч ору­дий), бри­та­но-французские вой­ска (французскиц генерал Ж. Жоффр; около 1,1 млн. человек, 3 тысячи ору­дий) в хо­де сражения ос­та­но­ви­ли их про­дви­же­ние, а за­тем вы­ну­ди­ли к от­хо­ду за реку Эна. Главную роль в этом сыг­рал удар французской 6-й ар­мии во фланг германской 1-й ар­мии, на­сту­пав­шей на пра­вом кры­ле германского фрон­та (в ре­шаю­щий мо­мент Марнского сражения французское ко­ман­до­ва­ние за од­ну ночь на ав­то­мо­би­лях из Па­ри­жа в рас­по­ло­же­ние 6-й ар­мии пе­ре­бро­си­ло около 6 тысяч человек, по­ло­жив тем са­мым на­ча­ло круп­ным ав­то­мо­биль­ным пе­ре­воз­кам в хо­де бое­вых дей­ст­вий). Вой­ска со­юз­ни­ков про­дви­ну­лись на глу­би­ну до 60 км, и обе про­ти­во­бор­ст­вую­щие сто­ро­ны пе­ре­шли к обо­ро­не, по­ло­жив на­ча­ло по­зи­ци­он­ной вой­не.

Марнское сражение зна­ме­но­ва­ло со­бой пе­ре­лом в кам­па­нии 1914 года на Западном фрон­те в поль­зу со­юз­ни­ков. Германский стра­те­гический план бы­ст­ро­го раз­гро­ма Фран­ции по­тер­пел крах. Это­му спо­соб­ст­во­ва­ла пе­ре­бро­ска на­ка­ну­не сра­же­ния час­ти германских сил на Восточный фронт для отра­же­ния на­сту­п­ле­ния российских войск в Восточной Прус­сии . По­те­ри сто­рон (уби­тые, ра­не­ные и про­пав­шие без вес­ти) со­ста­ви­ли: германские вой­ска - около 250 тысяч человек; бри­та­но-французские вой­ска - свыше 260 тысяч человек.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)