МАКС БАДЕНСКИЙ

МАКС БАДЕНСКИЙ (Мак­си­ми­ли­ан Алек­сан­дер Фрид­рих Виль­гельм Ба­ден­ский) - германский государственный и во­енный дея­тель, принц.

Сын прин­ца Виль­гель­ма Ба­ден­ско­го (1829-1897 годы).

По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в университетах Фрай­бур­га, Гей­дель­бер­га и Лейп­ци­га, слу­жил в кавалерийских час­тях прусской ар­мии. В 1907 году стал на­след­ни­ком ба­ден­ско­го пре­сто­ла и пре­зи­ден­том верх­ней па­ла­ты ба­ден­ско­го ланд­та­га. В 1911 году в зва­нии генерал-маршала вы­шел в от­став­ку с дей­ст­вительной во­енной служ­бы.

С на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны вер­нул­ся в ар­мию, в 1914 годы не­дол­гое вре­мя слу­жил в ген­шта­бе 14-го ар­мей­ско­го кор­пу­са, в ко­то­рый вхо­ди­ли ба­ден­ские час­ти. С октября 1914 года почетный пре­зи­дент ба­ден­ской организации Крас­но­го Кре­ста, за­ни­мал­ся во­про­са­ми по­мо­щи во­ен­но­плен­ным.

В 1917 годы ак­тив­но вы­сту­пал про­тив фак­тического ус­та­нов­ле­ния в Гер­ма­нии во­енной дик­та­ту­ры П.фон Гин­ден­бур­га и Э. Лю­ден­дор­фа и пе­ре­хо­да к не­ог­ра­ниченной под­вод­ной вой­не. В мар­те 1918 году на­пра­вил им­пер­ско­му канц­ле­ру Г. фон Герт­лин­гу ана­ли­тическую за­пис­ку, со­дер­жав­шую план воз­мож­но­го дос­той­но­го вы­хо­да Гер­ма­нии из вой­ны. 3 октября 1918 года за­нял по­сты им­пер­ско­го канц­ле­ра и прусского министра-пре­зи­ден­та. 5 октября 1918 года под дав­ле­ни­ем выс­ше­го во­енного ко­ман­до­ва­ния об­ра­тил­ся к пре­зи­ден­ту США Т.В. Виль­со­ну с прось­бой о пе­ре­ми­рии на ос­но­ве «Че­тыр­на­дца­ти пунк­тов Виль­со­на». 26 октября 1918 года от­пра­вил в от­став­ку Лю­ден­дор­фа. В ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния ре­во­люционного кри­зи­са 9 ноября 1918 года объ­я­вил о низ­ло­же­нии императора Виль­гель­ма II и пе­ре­дал пол­но­мо­чия им­пер­ско­го канц­ле­ра ли­де­ру круп­ней­шей пар­ла­мент­ской пар­тии Ф. Эбер­ту.

Ото­шёл от ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти, от­крыл в сво­ём зам­ке За­лем шко­лу, ко­то­рая долж­на бы­ла вос­пи­ты­вать ин­тел­лек­ту­аль­ную эли­ту бу­ду­щей Гер­ма­нии. В 1927 году опуб­ли­ко­вал «Вос­по­ми­на­ния и до­ку­мен­ты» («Erinnerungen und Dokumente»). В 1928-1929 годы гла­ва Ба­ден­ско­го до­ма.