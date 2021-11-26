ЛАНСИНГА ИСИИ СОГЛАШЕНИЕ 1917
ЛА́НСИНГА ИСИ́И СОГЛАШЕ́НИЕ 1917 года. Заключено 2 ноября в форме обмена нотами между государственным секретарём США Р. Лансингом и чрезвычайным уполномоченным Японии в США Кукудзиро Исии.
Преследовало цель согласовать интересы США и Японии в Китае. Хотя стороны формально заявили о признании суверенитета и территориальной целостности Китая, США подтвердили наличие у Японии «особых интересов» в этой стране, а Япония в обмен на это поддержала американскую «открытых дверей» доктрину. В прилагавшемся к Лансинга-Исии соглашению секретном протоколе был зафиксирован отказ Японии и США от притязаний на дополнительные права и привилегии в Китае в случае, если в ходе Первой мировой войны одна из сторон добьётся преимущественного геополитического положения. Лансинга-Исии соглашение аннулировано США в апреле 1923 года после заключения Договора девяти держав о Китае 1922 года.