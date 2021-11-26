ИПРИТ
ИПРИТ (горчичный газ) - 2,2′-дихлордиэтилсульфид S(CH2CH2Cl)2, отравляющее вещество кожно-нарывного действия, обладает также общетоксичным и мутагенным действием (угнетает ферменты углеводного обмена и разрушает ДНК и РНК).
Аналогичным физиологическим действием обладает группа веществ состава RN(CH2CH2Cl)2, где R-CH3,C2H5,CH2CH2Cl, называемых азотистыми ипритом. Впервые иприт применён как ОВ Германией во время Первой мировой войны в июле 1917 года у города Ипр. Для человека среднесмертельная концентрация при вдыхании паров в течение 1 минуты - 1,5 мг/дм3; среднесмертельная доза ЛД50 (при действии через кожу) около 50-70 мг/кг; минимальная доза, вызывающая поражения кожи, 0,05-0,1 мг/см2.
Иприт - маслянистая бесцветная жидкость (технологические образцы - от жёлтого до тёмно-коричневого цвета, с запахом горчицы или чеснока), tкип 217 °C (с разложением), плотность 1274 кг/м3, летучесть 0,6 мг/дм3 (20 °C). Хорошо растворяется в органических растворителях, плохо - в воде (ок. 0,08% по массе). Иприт обладает алкилирующим действием, медленно гидролизуется в водном растворе, легко окисляется при действии H2O2,KMnO4, гипохлоритов щелочных металлов, взаимодействует со щелочами, алкоголятами и сульфидами щелочных металлов, аминами (реакции используют для дегазации). Специфические антидоты отсутствуют. Защита от поражений - противогаз и спецодежда.