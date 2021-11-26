ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КОРПУС

Военное формирование бывших военнопленных чехов и словаков, готовых сражаться против Германии и Австро-Венгрии на стороне Антанты за независимость своих стран.

Первые чешские воинские формирования в составе армий Франции и России стали возникать еще в 1914 г. В 1915 г. был сформирован полк, в 1916 г. – бригада. Она успешно действовала под Зборовым во время июньского наступления 1917 г. 26.09.1917 г. Н. Духонин принял решение о формировании корпуса из двух дивизий. Во всех частях корпуса вводился французский военный дисциплинарный устав и устанавливался русский «командный язык». Во главе корпуса были поставлены русские генералы: командир – В. Шокоров, начальник штаба М. Дитерихс. Политическое руководство корпусом осуществлял Чехословацкий национальный совет (ЧСНС). Ко времени Октябрьского переворота 1917 г. корпус насчитывал 45 тыс. чел. После заключения Брестского мира легионеры корпуса потребовали отправки на Западный фронт, где они могли продолжить борьбу с Германией и Австро-Венгрией. 7 февраля 1918 г. представители Чехословацкого Национального совета и Франции заключили соглашение о том, что корпус становится автономной воинской частью в составе Французской армии. 2 марта началось движение корпуса на восток для переброски через Тихий океан. Во время наступления автро-германских войск на Украине (см. оккупация Украины Германией и Австро-Венгрией в 1918 г.) корпус 07-14.03.1918 г. вступил с ними в бой под Бахмачем, обеспечив беспрепятственную эвакуация своих сил с Украины. Эшелоны корпуса («легиона») растянулись вдоль Транссибирской магистрали. К 31 марта было достигнуто соглашение, что корпус оставит в России военное имущество, кроме винтовок, части пулеметов, двух батарей и одного аэроплана. В апреле между сторонами нарастали противоречия – «чехословаки» не сдали всё согласованное оружие, а большевики под давлением Германии стремились разоружить их еще сильнее. К тому же они надеялись сагитировать как можно больше чехов и словаков остаться в России в просоветских частях (коммунистический полк под командованием Я. Штромбаха и отряд под командованием С. Частека). В замедлении движения корпуса на восток сыграла роль и японская интервенция во Владивостоке. Для советского правительства корпус был проблемой – и как инородная вооруженная сила, и как источник пополнения Красной армии , и как повод для негодования германских представителей. Замедление движения эшелонов по политическим и техническим причинам вызывало опасения у чехов и словаков, что их могут выдать немцам или вернуть в лагеря для военнопленных.

Ситуацию обострил конфликт между просоветски настроенными венграми и легионерами корпуса в районе Челябинска. 14 мая венгр бросил из движущегося вагона железный предмет в движущийся во встречном направлении чехословацкий эшелон и тяжело ранил солдата. Чехословацкие солдаты догнали поезд обидчика, нашли его и убили. Советские власти арестовали 10 участников самосуда. Тогда 17 мая легионеры захватили ключевые пункты Челябинска. Начавшееся выступление было воспринято советским руководством как долгожданный повод ликвидировать корпус: заведующий оперотделом Наркомата по военным делам С. Аралов издал приказ о разоружении и расформировании всего корпуса. Перед легионерами встал выбор – вступить либо в Красную армию, либо в рабочие артели (то есть вернуться в обновленные лагеря). Этот приказ стал сигналом к восстанию. 20 мая съезд делегатов чехословацких частей в Челябинске принял решение не подчиняться приказу о разоружении и продвигаться дальше на восток, не останавливаясь перед применением силы. Командование перешло к военному совету (С. Войцеховский, С. Чечек, Р. Гайда), в заседаниях которого в дальнейшем принимали участие представитель французского командования майор А. Гине и участники антибольшевистских политических сил России. 25 мая части корпуса начали наступление на советские позиции и захватили Мариинск. Вооруженное выступление чехословацкого корпуса стало одним из факторов, положивших начало широкомасштабной Гражданской войне на территории бывшей Российской империи 1918-1922 гг.

В своем воззвании представители корпуса обещали: «гражданскую власть Советов оставляем на местах». Но они не выполнили этого обещания, разгоняли Советы, производили аресты и расстрелы, раздавали оружие местным противникам большевиков. Выступление иностранцев стало «детонатором» к восстанию в Сибири и на Урале. Здесь против большевиков выступили казаки, офицеры, дружины эсеров и даже рабочие отряды.

30 июля председатель Чехословацкого Национального совета Т. Масарик указал руководству корпуса: «Никаких политических союзов с монархистами и реакционерами». Части корпуса вместе с российскими антибольшевистскими силами вышли к Волге. 8 июня съехавшиеся в Самару депутаты Учредительного собрания создали свой орган власти - Комуч, который взял в свои руки власть в Поволжье. В Западной Сибири организовался эсеровский Западно-сибирский секретариат.

29 июня корпус вошел во Владивосток, установив контроль над магистралью. Препятствий для его выезда из России больше не было. Но председатель ЧСНС Т. Масарик дал указание корпусу оставаться в России и поддерживать борьбу с большевиками. Части корпуса развернулись на запад и взяли Казань, где захватили золотой запас России.

Лидеры чехословацкого корпуса симпатизировали эсерам и меншевикам, и после установления диктатуры А. Колчака и завершения Первой мировой войны, по итогам которой возникло государство Чехословакия, участие корпуса в Гражданской войне в России войне заметно ослабло. В 1919 г. они были отведены от линии фронта и занимались охраной Транссибирской магистрали, участвуя в боях с повстанцами. 24.12.1919 г. легионеры задержали потерпевшего поражение Колчака и 15.01.1920 г. передали его Иркутскому политцентру. К сентябрю 1920 г. чехословацкие части покинули пределы России через Владивосток.

Исторические источники:

Гражданская война на Волге в 1918 г. Вып.1. Прага, 1930;

Чехословацкий корпус в России. 1914-1920 гг. Каталог выставки. М., 2008;

Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. 1914-1920. Документы и материалы. Том 1. Чешско-словацкие формирования в России. 1914-1917 гг. М., 2013.

Автор статьи: Шубин А.В.