ЯПОНО-КИТАЙСКАЯ ВОЙНА 1937-1945 ГГ.

Война между Японией и Китаем, которая с 1941 г. являлась составной частью Второй мировой войны .

Японская агрессия в Китае развернулась еще в 1931 г. (см. японо-китайская война 1931-1933 гг.). Перед лицом японской угрозы была завершена гражданская война в Китае 1927-1936 гг. между Гоминьданом и КПК.

7 июля 1937 г., спровоцировав перестрелку на пограничном мосту Марко Поло, Япония вторглась в Китай. Два миллиона китайских солдат (при 500-600 самолетах, 70 танках и 1000 орудиях) были значительно слабее, чем триста тысяч японских солдат (при 700 самолетах, 450 танках и бронемашинах и 1500 орудиях) и 150 тыс. солдат Манчжоу-го. Дело в том, что оружие китайской армии было в основном устаревшим, а бо́льшая часть войск подчинялась командующему Народно революционной армией (НРА) Чан Кайши лишь номинально.

Но их было недостаточно, чтобы контролировать обширную территорию Китая, и наступление японцев сначала велось вдоль важнейших коммуникаций. 28 июля был захвачен Пекин. В августе японцы высадились у г. Шанхай и 8 ноября взяли город. Перед лицом японской опасности коммунисты во главе с Мао Цзэдуном подчинили свои войска Чан Кайши. 21 августа был заключен советско-китайский договор о ненападении. 23 сентября коммунисты получили право легальной деятельности на всей территории Китайской республики. СССР стал оказывать Китаю помощь вооружениями, боеприпасами и специалистами (см. «операция Z» ). В Китае воевали советские летчики. 13 декабря 1937 г. японцы ворвались в столицу Китая Нанкин и устроили в городе Нанкинскую резню. Чан Кайши перенес столицу в Ханькоу. Японцы продолжили захватывать один район за другим, но китайцы наносили болезненные контрудары. В апреле 1938 г. соединение в 60 тыс. японцев попало в окружение в Тэйэрчжуанском сражении, которым лишь с большими потерями удалось вырваться из кольца. Развернулась партизанская война в тылу японцев. В июле китайцы взорвали плотины в Чанчжоу, изменив русло Янцзы и затопив водой и грязью японскую группировку, готовившуюся ударить на Ханькоу. 25 октября 1938 г. после упорного сражения Ханькоу пал. В 1938 г. японцы захватили Гуанчжоу и другие тихоокеанские порты, отрезав Китай от поставок по морю. Положение Чан Кайши стало критическим. Он отошел в горы Сычуаня, перенеся столицу в г. Чунцин. В марте-октябре 1939 г. шли бои в районе г. Наньчан, которые закончились успешно для Китая. В ноябре-декабре 1939 г. шли ожесточенные бои в районе Пинкхоя и Ухани. Внимание японской армии было отвлечено от наступления на Китай из-за конфликтов с СССР на озере Хасан в 1938 г. и реке Халхин-гол. В 1940 г. коммунистические формирования провели наступление «Битва ста полков». Японцы создали марионеточное китайское правительство – с 1940 г. во главе с Ван Цзинвеем . После заключения советско-японского договора 13 апреля 1941 г., Чан Каши стал опираться на помощь Великобритании и США, которая оказывалась преимущественно через Бирму. Рост японо-американских противоречий привел 4 декабря 1941 г. к вступлению США и Японии во Вторую мировую войну. США и Китай стали союзниками. Положение Китая определялось ходом войны на Тихом океане. Кампании 1942-1944 гг. в Китае происходили с переменным успехом. В августе японская Квантунская армия в Манчжурии была разгромлена в ходе советско-японской войны 1945 г. После капитуляции Японии Китай оказался среди победителей. Японские войска в Китае капитулировали 9 сентября 1945 г. Потери японских и манчжурских войск составили более 1400 тыс. человек. В то же время погибло до 35 миллионов китайцев, в большинстве своем — гражданское население. В состав Китая перешли о. Тайвань и Пескадорские острова.

Исторические источники:

В небе Китая. 1937-1940. М., 1986;

Цзян Чжунчжэн (Чан Кайши). Советская Россия в Китае. Воспоминания и размышления в 70 лет. М., 2009;

Чудодеев Ю.В. По дорогам Китая. 1937-1945. М., 1989;

Чуйков В.И. Миссия в Китае. М., 1983.

Автор статьи: Шубин А.В.